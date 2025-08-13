रोहित शर्मा का ICC वनडे रैंकिंग में धमाका, बाबर आजम को दिया धक्का... शुभमन गिल नंबर 1 बैटर, कोहली-श्रेयस का भी जलवा

Rohit Sharma ICC ODI Rankings:वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 3 वनडे मैचों में बाबर आजम ने कुल 56 रन बनाए, इसका खाम‍ियाजा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) की हाल‍िया रैंकिंग में देखने को मिला. बाबर आजम को धकेलकर रोहित शर्मा अब वनडे (ODI) रैकिंग में नंबर 2 बल्लेबाज हो गए हैं. वहीं नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल हैं.

वहीं विराट कोहली 736 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (720) पांचवें और श्रीलंका के चरिथ असालंका (719) छठे स्थान पर हैं. आयरलैंड के हैरी टेक्टर (708) सातवें, भारत के श्रेयस अय्यर (704) आठवें और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (676) नौवें स्थान पर हैं.

टॉप 10 में श्रीलंका के कुसल मेंडिस (669) भी शामिल हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के शाई होप (661) 11वें, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (650) 12वें और वेस्टइंडीज के केसी कार्टी (650) 13वें स्थान पर हैं.

साउथ अफ्रीका के रस्सी वान डेर डुसन (648) 14वें पायदान पर हैं. इस रैंकिंग में भारत के 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं, जो आने वाले बड़े वनडे टूर्नामेंटों से पहले टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत है.





टी20 रैंकिंग में ट‍िम डेव‍िड ने मारी उछाल

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. ताजा अपडेट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने करियर की सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल की है.

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, 6 पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं. यह उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग है.

डेवाल्ड ब्रेविस की रैकिंग में भी बड़ा सुधार

ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने भी 6 पायदान की छलांग लगाकर टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 17वां स्थान हासिल किया है. वहीं साउथ अफ्रीका के युवा खिलाड़ी डेवॉल्ड ब्रेविस इस अपडेट के सबसे बड़े स्टार रहे. ब्रेविस ने डार्विन में सीरीज के दूसरे मैच में शानदार 125 रन की पारी खेली, जिससे उन्होंने अपनी टीम को 1-1 से सीरीज बराबर कराने में मदद की.

इस पारी के बाद वह टी20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप 100 से सीधे 21वें स्थान पर पहुंच गए. यह किसी भी साउथ अफ्रीकी पुरुष बल्लेबाज का टी20 में सबसे बड़ा स्कोर है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. यह उनके करियर का सिर्फ नौवां टी20 इंटरनेशनल मैच था.

दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स भी 12 पायदान चढ़कर संयुक्त रूप से 27वें स्थान पर आ गए हैं. गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड (3 स्थान ऊपर, 20वें नंबर पर), कागिसो रबाडा (15 स्थान ऊपर, संयुक्त 44वें) और लुंगी एन्गिडी (14 स्थान ऊपर, 50वें) ने सुधार किया है.

न्यूजीलैंड के ख‍िलाड़‍ियों की रैंकिंग में सुधार...

टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 2-0 से हराने के बाद बड़ी प्रगति की हैं. तेज गेंदबाज मैट हेनरी, जिन्होंने सीरीज में 16 विकेट लिए और 9.12 की औसत से शानदार गेंदबाजी की, एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस से आगे निकल गए हैं. टेस्ट गेंदबाजों में फिलहाल जसप्रीत बुमराह पहले और रबाडा दूसरे स्थान पर हैं.

टेस्ट बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र (15 स्थान ऊपर, 23वें), डेवोन कॉन्वे (7 स्थान ऊपर, 37वें) और हेनरी निकोल्स (6 स्थान ऊपर, 47वें) ने अच्छा प्रदर्शन कर रैंकिंग में सुधार किया है.

वनडे रैंकिंग में भी हलचल देखने को मिली है. वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की सीरीज के पहले दो मैचों के बाद गेंदबाजों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है. वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडकैश मोटी 5 पायदान चढ़कर 12वें, उनके साथी जेडन सील्स 24 स्थान ऊपर 33वें और पाकिस्तान के अबरार अहमद 3 स्थान ऊपर 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं.





