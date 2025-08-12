scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली-NCR में मंगलवार को फिर जबरदस्त बारिश होने से कई इलाकों में जगह जगह जलभराव हो गया. वहीं, भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों के जरिए जूट उत्पादों के आयात पर नए प्रतिबंध लगाए.

दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न (FILE Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. दिल्ली-NCR में मंगलवार को फिर जबरदस्त बारिश होने से कई इलाकों में जगह जगह जलभराव हो गया. वहीं, भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों के जरिए जूट उत्पादों के आयात पर नए प्रतिबंध लगाए. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर सिंधु जल संधि पर भारत डैम बनाता है तो युद्ध होगा. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

Delhi Rain: दिल्ली-NCR में फिर जबरदस्त बारिश, जगह-जगह भरा पानी, आज मौसम विभाग ने दिया ये अलर्ट

दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में देर रात से भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 13 अगस्त तक हल्की बारिश रहेगी. 14 से 17 अगस्त के बीच मध्यम बारिश की संभावना है. 

भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर बढ़ाई सख्ती, जमीनी रास्तों से नहीं आ सकेंगे ये प्रोडक्ट्स

भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. अब ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड बुने कपड़े, सुतली, डोरी, रस्सी, बोरे और थैलों को नियंत्रित किया गया है. इन चीजों का आयात अब केवल न्हावा शेवा बंदरगाह से होगा.

'भारत ने डैम बनाया तो युद्ध होगा...', सिंधु जल संधि पर PAK के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़भभकी

पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और उस पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो युद्ध होगा. भुट्टो ने यह टिप्पणी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के 282वें उर्स के दौरान की. 

ट्रंप ने की पाकिस्तान की मुराद पूरी, बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को किया आतंकी संगठन घोषित

अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया. इसके सहयोगी ‘मजीद ब्रिगेड’ को भी सूची में शामिल किया गया.

उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश का कहर, भागीरथी का जल स्तर बढ़ने के बाद खाली कराया गया हर्षिल बाजार

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. हर्षिल बाजार को खाली कराया गया है. 

चीन बनाएगा 5,000 किमी लंबा शिनजियांग-तिब्बत रेल नेटवर्क, इंडियन बॉर्डर के पास से होकर गुजरेगा बड़ा हिस्सा

चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने वाली सबसे बड़ी रेल परियोजना बनाएगा. यह रेल नेटवर्क करीब 5000 किलोमीटर लंबा होगा. इस परियोजना पर इस साल काम शुरू होगा.

बिहार के नवगछिया में बाढ़ का कहर... रंगरा और गोपालपुर प्रखंड के गांव जलमग्न, स्कूल-ऑफिस डूबे
 
बिहार के नवगछिया में बाढ़ की स्थिति गंभीर है. कोसी और गंगा नदी के उफान से रंगरा और गोपालपुर प्रखंड के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. दर्जनों स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पानी में डूबे हैं.

पंजाब की AAP सरकार ने वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी

 पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 14 मई 2025 को जारी विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी और उसके सभी संशोधन वापस ले लिए. आवास एवं शहरी विकास विभाग ने फैसलों को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की बौखलाहट... इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की पानी-गैस सप्लाई रोकी, अखबार पर भी पाबंदी

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग और राजनयिक आवासों में पानी, गैस और समाचार पत्रों की डिलीवरी रोक दी है. पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय राजनयिकों की निगरानी और अनधिकृत प्रवेश कर रहे हैं, जो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है.

मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कपिल शर्मा की सुरक्षा, कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग और धमकी के बाद फैसला

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर दोबारा फायरिंग और फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है. कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग हुई है.
 

