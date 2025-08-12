scorecardresearch
 

ट्रंप ने की पाकिस्तान की मुराद पूरी, बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को किया आतंकी संगठन घोषित

अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके सहयोगी 'द मजीद ब्रिगेड' को विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organisation - FTO) घोषित कर दिया है. अमेरिका ने कहा है कि यह कदम आतंकवाद विरोधी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी समूह घोषित किया (File Photo)
अमेरिका ने पाकिस्तान की मुराद पूरी करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है. BLA के सहयोगी, 'द मजीद ब्रिगेड' को भी इस सूची में शामिल किया गया है.

यह निर्णय सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस अपील का परिणाम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने बलूच विद्रोहियों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की थी.

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह कदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को यह ऐलान किया.

उन्होंने बताया कि बीएलए को पहले 2019 में "स्पेशली डिज़िग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट" (SDGT) की सूची में डाला गया था, लेकिन इसके बाद भी इस संगठन और उसके धड़े मज़ीद ब्रिगेड ने कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली.

यह भी पढ़ें: 'मुनीर ने आपको गुमराह किया... ऑयल रिजर्व बलूचिस्तान के हैं, PAK के नहीं', बलूच नेता की ट्रंप को दो टूक

अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 2024 में BLA ने कराची एयरपोर्ट और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमले किए थे. वहीं, मार्च 2025 में इस संगठन ने क्वेटा से पेशावर जा रही ‘जाफ़र एक्सप्रेस’ ट्रेन को हाईजैक कर 31 लोगों की हत्या और 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाने की वारदात को अंजाम दिया था.

मार्को रूबियो ने कहा, “ये कार्रवाई अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाती है. आतंकियों पर प्रतिबंध लगाना उनके वित्तीय और नेटवर्क सपोर्ट को खत्म करने का असरदार तरीका है.”

बलूचिस्तान में आंदोलन चला रहा है बीएलए

BLA पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी हिंसक आंदोलन चला रही है. यह संगठन पाकिस्तान सरकार पर क्षेत्र के खनिज संसाधनों के दोहन और स्थानीय बलूच समुदाय के साथ भेदभाव के आरोप लगाता है. अमेरिका और पाकिस्तान, दोनों ही पहले से BLA को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: पाक में फिर जाफर एक्सप्रेस निशाना बनी, बलूचों ने धमाका कर पटरी उड़ाई, तीन डब्बे डिरेल, एक जख्मी

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि ऐसे पदनाम आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन और समर्थन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह कार्रवाई हिंसक समूहों के संसाधनों को सीमित करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
 

