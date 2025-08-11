'भारत ने डैम बनाया तो युद्ध होगा...', सिंधु जल संधि पर PAK के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है. उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है, तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं.

बिलावल ने यह बयान हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के 282वें उर्स के दौरान, भीत शाह में आयोजित 'शाह लतीफ पुरस्कार' समारोह में दिया. बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था. इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.

7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया. यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था. हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया था.

