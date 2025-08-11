scorecardresearch
 

Feedback

'भारत ने डैम बनाया तो युद्ध होगा...', सिंधु जल संधि पर PAK के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी दी है कि यदि भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो युद्ध होगा. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह टिप्पणी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के 282वें उर्स के दौरान की. वह भीत शाह में 'शाह लतीफ पुरस्कार' समारोह को संबोधित कर रहे थे.

Advertisement
X
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी. (File Photo: AP)
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी. (File Photo: AP)

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है. उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है, तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं.

बिलावल ने यह बयान हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के 282वें उर्स के दौरान, भीत शाह में आयोजित 'शाह लतीफ पुरस्कार' समारोह में दिया. बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था. इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.

7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया. यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था. हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Bilawal bhutto on jihad
'हां, जिया उल हक ने PAK का जिहादीफिकेशन किया...', बिलावल ने कुबूला एक और सच 
Hafiz saeed and bilawal bhutto zardari
हाफिज सईद को सौंपने के सुझाव पर भड़के आतंकी संगठन, खारिज कर दिया बिलावल का प्रस्ताव 
Ranbhoomi
रणभूमि: बिलावल पर भड़का तलहा सईद, क्या हाफिज-मसूद को सौंप देगा पाकिस्तान? 
Chaos in Pakistan Over the Handing Over of Hafiz Saeed to India
बिलावल के किस बयान से बिलबिलाया हाफिज सईद का बेटा? देखिए 
Pakistan's former Foreign Minister Bilawal Bhutto (L), LeT leader Talha Saeed (C) and his father Hafiz Saeed (R)
हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने के बयान पर भड़का बेटा तल्हा, भुट्टो के लिए कही ये बात 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement