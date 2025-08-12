scorecardresearch
 

Feedback

उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश का कहर, भागीरथी का जल स्तर बढ़ने के बाद खाली कराया गया हर्षिल बाजार

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धाराली क्षेत्र में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे SDRF की टीम ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

Advertisement
X
आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में मलबा हटाते हुए एनडीआरएफ कर्मी (Photo: PTI)
आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में मलबा हटाते हुए एनडीआरएफ कर्मी (Photo: PTI)

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां उत्तराखंड के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, वहीं हिमाचल में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड के धराली और हर्षिल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है.

भारी बारिश के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है औऱ लगातार बढ़ रहा है. एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

सम्बंधित ख़बरें

Map of Uttarakhand
देवभूमि पर प्रकृति का कहर लगातार जारी, जान‍िए- उत्तराखंड के हादसों की पूरी टाइमलाइन 
Uttarakhand Panchayat elections
'पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन देकर जनता ने लगाई धामी की विकास नीति पर मुहर...', बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 
Special: The devastating wrath of floods, destruction from Uttarakhand to Bihar.
विशेष: उत्तराखंड-बिहार में बाढ़ का कहर, रेड अलर्ट और लाखों प्रभावित 
The disaster that struck Dharali village in Uttarakashi has left marks of devastation all around
धराली में दिख रहे तबाही के निशान, खुदाई में मिल रहे मलबे में दफ्न होटल-घर और गाड़ियां  
india natural disasters
भारत में मौसम का कहर: 7 महीनों में 1626 मौतें, 1.57 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद 

खाली कराया गया हर्षिल बाजार

हर्षिल बाजार को खाली कराया जा रहा है, वहीं रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत कार्य में खच्चरों की मदद ली जा रही है. धराली और आसपास के इलाकों में सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है.

यह भी पढ़ें: Ground Report: धराली में दिख रहे तबाही के निशान, खुदाई में मिल रहे मलबे में दफ्न होटल-घर और गाड़ियां

Advertisement

ऐसे में, खच्चर राहत दल के लिए एक अहम सहारा बन गए हैं. ये खच्चर आवश्यक सामान और सहायता सामग्री को ढोकर प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे राहत कार्य तेजी से चल पा रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल सहित कई जिलों में अगले 6 घंटों तक भारी बारिश की संभावना है. सड़कों के कटाव, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

देहरादून में तमसा नदी का रौद्र रूप, टपकेश्वर मंदिर पर खतरा

देहरादून में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. यहां की प्रसिद्ध तमसा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है. नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि यह प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास से उफान पर बह रही है. मंदिर के पुजारियों ने भक्तों और स्थानीय लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है.

हिमाचल में भी बारिश का कहर, 360 सड़कें बंद

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश भी भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित है. मौसम विभाग ने सोमवार से गुरुवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

भारी बारिश के चलते राज्य में 360 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. कांगड़ा, पालमपुर, सराहन, धर्मशाला समेत कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: धराली और हर्षिल में रेस्क्यू का 7वां दिन, अब भी मलबों के ढेर बाकी, 100 से ज्यादा लापता जिंदगियों की तलाश...

आगामी दिनों के लिए मौसम अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, नदी-नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. किसी भी आपात स्थिति में, सहायता के लिए डायल 112 की मदद ली जा सकती है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम विभाग व प्रशासनिक अलर्ट का पालन करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement