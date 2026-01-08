scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 9 जनवरी 2026: मिथुन राशि वालों को गुड-न्यूज होगी प्राप्त, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 9 जनवरी 2026, Horoscope Today: बड़प्पन से काम लेने पर आपको सफलता मिलेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अपने प्रियजनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए अपनी जरूरतों पर फोकस रखें और सहजता से काम लें.

मेष: कर्मठता और अनुशासन से मिलेगी सफलता
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय परिश्रम से परिणाम बनाने वाला है. आपको अपने कार्य व्यापार में रूटीन को संवारने की जरूरत है. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोग आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि विरोधियों की सक्रियता भी बनी रहेगी. अपनी कर्मठता बनाए रखें और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाना आपके लिए हितकर होगा. कामकाज में पूरा फोकस रखें, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग से ही उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. अनुशासन का पालन करें और रोग उभरने की स्थिति में सावधानी बरतें. लोगों पर अंधा भरोसा करने से बचें और विनम्रता से अपना काम निकालें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. किसी के बहकावे में न आएं.

वृष: बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का होगा संचार
वृष राशि के जातक आज अपने मित्रों के साथ सुखद सूचनाएं और समय साझा करेंगे. आपकी आर्थिक सक्रियता बढ़ेगी और आप अनुभवी लोगों से सीख व सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे. अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में आप दूसरों से आगे रहेंगे. आपको सबका साथ और सहयोग प्राप्त होगा. उचित अवसरों को पहचानकर उन्हें भुनाने की कोशिश करें. भावनात्मक प्रदर्शन में आप बेहतर रहेंगे और आपकी ऊर्जा व उत्साह को बल मिलेगा. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर भी बनेंगे. अपनी बुद्धिमत्ता से आप समाज और कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बनाने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: चांदी

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा करें. चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और अपने अध्ययन पर ध्यान दें.

मिथुन: घरेलू सुख और अपनों का साथ
मिथुन राशि के लोगों के लिए आज घर-परिवार से करीबी बढ़ाने का समय है. आपके व्यक्तिगत मामले आज गति पकड़ेंगे. पेशेवर और प्रबंधन के कार्यों में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है. घरेलू मामलों में सजगता से आगे बढ़ें और वरिष्ठों का आदर-सम्मान करें. बड़प्पन से काम लेने पर आपको सफलता मिलेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अपने प्रियजनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए अपनी जरूरतों पर फोकस रखें और सहजता से काम लें.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: असुरनाशिनी मां दुर्गा की पूजा करें. चुनरी, पुष्प और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और व्यवहार में बड़प्पन रखें.

कर्क: सामाजिक संवाद और साहस में वृद्धि
कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य व्यापार में आज अनुकूलता बनी रहेगी. सामाजिक और वाणिज्यिक विषयों में आप तेजी दिखाएंगे. अपनों के साथ सहकारिता का भाव बढ़ाएं और संपर्क संवाद में रुचि रखें. सबको साथ लेकर चलने से आपका कामकाज का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा और भाइयों से नजदीकियां बढ़ेंगी. आप किसी भव्य आयोजन में शामिल हो सकते हैं. आपका व्यवहार काफी प्रभावशाली रहेगा. साहस और पराक्रम से आप आगे बढ़ेंगे और सभी क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: पर्ल पिंक

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. कार्यों में पहल बढ़ाएं.

सिंह: सुखद वातावरण और मान-सम्मान
सिंह राशि के जातकों के घर में आज हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है और योग्य व्यक्तियों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आप एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे और आपकी महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा और कोई मूल्यवान वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है. जीवन स्तर में सुधार होगा और घर में मेहमानों का आगमन बना रह सकता है. खान-पान प्रभावशाली रहेगा और आप सभी का आदर-सम्मान करेंगे. संरक्षण में आपकी रुचि रहेगी और चहुंओर शुभता का संचार होगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: असुरनाशिनी सिंहवाहिनी मां दुर्गा की आराधना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. संकल्प के साथ काम करें.

कन्या: रचनात्मक प्रयास और आत्मविश्वास
कन्या राशि के जातक आज आधुनिक विषयों पर अपना जोर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से संपर्क करने पर आपको लाभ मिलेगा और रचनात्मक प्रयासों में आप बेहतर बने रहेंगे. आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा और वाणी व व्यवहार में मधुरता रहेगी. सृजन कार्यों में आप प्रभावी रहेंगे और महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में बनेंगे. परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाएं. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी जिससे आपका व्यक्तित्व और मजबूत होगा. लंबित पड़े मामले आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं. मितभाषी बने रहें.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा करें. चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. अपना दैनिक रूटीन संवारें.

तुला: निवेश में सावधानी और धैर्य की जरूरत
तुला राशि के जातकों को आज निवेश के प्रयासों में सक्रियता बढ़ानी चाहिए. अपनी योजनाओं के अनुसार ही आगे बढ़ें. धैर्य, धर्म और नीति का पालन करना आज आपके लिए अनिवार्य है. न्यायिक मामलों में किसी भी तरह के दिखावे या चूक से बचें. सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें और स्वजनों का सहयोग प्राप्त करें. अतिउत्साह में आकर कोई गलत फैसला न लें. विरोधियों से सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें. आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में 'स्मार्ट डिले' की नीति अपनाना बेहतर होगा. अपने खर्च पर अंकुश लगाएं.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. दान-पुण्य बढ़ाएं.

वृश्चिक: करियर और लाभ में उल्लेखनीय प्रगति
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए करियर और कारोबार में आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी विभिन्न योजनाएं गति पकड़ेंगी और चारों ओर शुभता का संचार होगा. निर्णय लेने में आप सहज रहेंगे और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. पेशेवर कार्यों को समय पर पूरा करेंगे और आर्थिक लाभ आपकी अपेक्षा से बेहतर रहने वाला है. शासन और प्रशासन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा. निसंकोच अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान (Bronze)

आज का उपाय: असुरनाशिनी मां दुर्गा की पूजा करें. लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. अपनी व्यवस्था दुरुस्त रखें.

धनु: पद-प्रतिष्ठा और सफलता के योग
धनु राशि के जातकों को आज समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आपके पैतृक विषय गति पकड़ेंगे और आप अपनी योग्यता का बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लगन के साथ काम करने से आप अपने लक्ष्यों को पा लेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. प्रशासनिक और पेशेवर उपलब्धियां आपको हासिल होंगी. सफलता का भाव मन में बना रहेगा और लाभ वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे. आपको महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और सबका सहयोग व समर्थन आपको मिलता रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. ध्यान और तप बढ़ाएं.

मकर: भाग्यबल और धर्म में बढ़ेगी आस्था
मकर राशि के जातकों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप अपने लक्ष्यों पर जोर बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी और आपको इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. आप सभी को साथ जोड़ने में कामयाब रहेंगे. धर्म, आस्था और अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होने और यात्रा पर जाने के योग हैं. आपकी आय की स्थिति अच्छी रहेगी और उच्च शिक्षा पर आपका जोर रहेगा. अपनी विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5, 6, 8, 9

शुभ रंग: जमुनिया (Purple)

आज का उपाय: असुरनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. चुनरी, पुष्प और श्रृंगार चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. आपसी सहयोग बढ़ाएं.

कुंभ: सजगता और अनुशासन है अनिवार्य
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का समय मिलाजुला रहने वाला है. किसी भी कार्य को अतिउत्साह में करने से बचें और गलत लोगों की संगति से दूर रहें. धैर्य के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और कामकाज में पूरी स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें और समय लेकर ही किसी से मिलने जाएं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, बस अनुशासन का पालन करें.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी, पुष्प और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. स्वभाव में विनम्रता रखें.

मीन: उद्योग और व्यापार में मिलेगी सफलता
मीन राशि के जातक आज उद्योग और व्यापार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था का अनुपालन करें और अपने करीबियों की सलाह मानें. साझा व्यापार या कार्यों में सबके सहयोग से आगे बढ़ें. आपका निजी जीवन खुशहाल रहेगा और आपके साथी को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा जिससे महत्वपूर्ण मामलों में सफलता की संभावना रहेगी. अवसरों का लाभ उठाना न भूलें.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गा की पूजा करें. लाल चुनरी, पुष्प और श्रृंगार चढ़ाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. व्यर्थ की बातचीत से बचें.

---- समाप्त ----
