मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कपिल शर्मा की सुरक्षा, कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग और धमकी के बाद फैसला

कपिल शर्मा के लिए पिछले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे गुजरे हैं. उनके कनाडा स्थित कैफे पर दोबारा फायरिंग हुई है. इसके अलावा कॉमेडियन को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी खुलेआम धमकी मिल चुकी है. अब इन्हीं सब घटनाओं को मद्दे नजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है.

क्यों कपिल शर्मा की बढ़ाई गई सुरक्षा?

कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग हुई है. पहली बार फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आंतकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी. वहीं दूसरी फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने खुलेआम 7 अगस्त वाले हमले की जिम्मेदारी ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कपिल शर्मा को धमकाया भी था.

पोस्ट में लिखा था, 'जय श्री राम, सत श्री अकाल, सभी भाईयों को राम-राम. आज कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों ने ली है, जो गैंग्सटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है. हमने उसे कॉल किया था लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया. अगर वो फिर जवाब नहीं देगा, तो फिर हम मुंबई में उसके खिलाफ एक्शन लेंगे.'

अब इन्हीं सब धमकियों और हमलों ने उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. जिसके चलते मुंबई के स्थानिय अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की है. बता दें कि कपिल के कैफे पर दूसरी बार हुए हमले से कुछ ही दिन पहले सरे पुलिस के अधिकारी और मेयर एक जॉइंट लंच के लिए पहुंचे थे. जिसका वीडियो भी कॉमेडियन ने शेयर किया था.

यहां देखें वो पोस्ट:

दूसरे हमले के बाद क्या था कैफे का हाल?

कपिल शर्मा के कैफे पर 7 अगस्त के दिन फायरिंग हुई थी. ये हमला सुबह करीब 4.40 बजे के आसपास हुआ था. इस हादसे की जानकारी खुद सरे पुलिस के अधिकारियों ने भी दी. उन्होंने कंफर्म किया था कि कैफे पर काफी सारी गोलियों के राउंड्स फायर किए गए थे. जिससे कैफे की खिड़कियों के कांच और बाहर का हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा था. हालांकि वहां उस वक्त काम कर रहे किसी भी स्टाफ को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी.

सलमान संग करीबी बनी मुसीबत?

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद लॉरेंग गैंग के गैंग्सटर हैरी बॉक्सर ने भी एक ऑडियो नोट जारी किया था. उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, वो उनके हाथों मरेगा. कोई भी कलाकार या फिल्ममेकर सलमान के साथ छोटे से छोटा काम करेगा, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे.

