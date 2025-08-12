Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं, खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज होने के साथ ही यह जुलाई में 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई. इन खबरों के अलावा, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं अगले महीने से फिर शुरू हो सकती हैं. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है.

8 साल में सबसे कम... जुलाई में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 1.55% रही, जानिए क्या-क्या चीजें हुईं सस्ती



जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55 फीसदी पर आ गई, जो पिछले 8 साल का निचला स्तर है. जून 2025 में यह 2.1 फीसदी और मई 2025 में 2.82 प्रतिशत थी. रिटेल महंगाई दर RBI की सीमा से काफी नीचे है.

भारत और चीन के बीच अगले महीने से दोबारा शुरू हो सकती हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स, सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश



भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं अगले महीने से फिर शुरू हो सकती हैं. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है.

CBSE के सिलेबस से हटाया गया तीन तलाक, अब BNS, BSA और BNSS के बारे में पढ़ेंगे बच्चे



सीबीएसई 11वीं और 12वीं के लीगल स्टडीज सिलेबस में बदलाव करेगा. अब छात्रों को तीन तलाक, राजद्रोह और धारा 377 जैसे टॉपिक्स को सिलेबस से हटाया गया है.

जस्टिस वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय कमेटी



लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई. स्पीकर ओम बिरला ने मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया गया.

'ये क्रूरता...', आवारा कुत्तों को दिल्ली-NCR की सड़कों से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले राहुल गांधी



राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का विरोध किया. राहुल गांधी ने कहा कि कुत्तों को हटाना क्रूरता, अदूरदर्शी और करुणा से परे है.

दो राज्य, दो शहर और दो कत्ल... मोबाइल फोन की सीडीआर और CCTV फुटेज से मिला सुराग, यूं पकड़े गए कातिल

राजस्थान के अजमेर और यूपी के शामली में हुए दो कत्ल, जहां पति-पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपा था खून का खौफनाक सच. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ही मामलों में कत्ल के मास्टमाइंड खुद जीवनसाथी निकले.

मिनिमम बैलेंस ही नहीं... ICICI बैंक ने बढ़ाए ATM चार्ज, ब्रांच से भी लेन-देन पर लगेगा पैसा!



ICICI बैंक ने 1 अगस्त से सेविंग अकाउंट धारकों के लिए ATM, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल चार्ज बढ़ा दिए हैं. मिनिमस बैलेंस लिमिट को 50 हजार किया गया है. हर महीने 3 कैश ट्रांजेक्‍टशन फ्री किया है. इसके बाद हर ट्रांजेक्‍टशन पर 150 रुपये लगेंगे.

25 अगस्त को मध्य प्रदेश आएंगे PM मोदी, धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के धार ज़िले के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये पार्क मालवा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

रूस-जापान की आबादी से ज्यादा भारत में डीमैट अकाउंट... जुलाई में बन गया ये रिकॉर्ड



जुलाई 2025 में भारत में डीमैट खातों की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच गई, जो रूस, जापान सहित कई अन्य देशों की आबादी से अधिक है. जुलाई में लगभग 29.8 लाख नए खाते खुले, जो 7 महीनों में सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है.

