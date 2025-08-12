भारत और चीन के बीच अगले महीने से दोबारा शुरू हो सकती हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स, सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं अगले महीने से फिर शुरू हो सकती हैं. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सरकार ने एअर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस से कहा है कि वे चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर भी तैयार रहें.

दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा कोविड-19 महामारी के बाद से बंद है. जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं. यह घटना दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव थी, जिसने रिश्तों में तेज गिरावट ला दी.

कई जगहों पर अब भी अनसुलझे हैं मुद्दे

इस झड़प के बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और कई दौर की सैन्य व कूटनीतिक वार्ताएं कीं. पिछले कुछ वर्षों में कुछ विशेष विवादित क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन कई जगहों पर मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं, जिससे तनाव बरकरार है.

आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क पर भी इसका असर पड़ा. भारत ने चीनी निवेश पर पाबंदियां लगाईं, आयात पर सख्त जांच शुरू की और महामारी के दौरान सीधी उड़ानों को निलंबित कर दिया. हालांकि हाल के महीनों में दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी है और तनाव कम करने के छोटे-छोटे संकेत देखने को मिले हैं.

