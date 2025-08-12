scorecardresearch
 

'ये क्रूरता...', आवारा कुत्तों को दिल्ली-NCR की सड़कों से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले राहुल गांधी

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया (Photo: PTI)
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को कड़े निर्देश दिए. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर को तुरंत इन कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने और इन्हें स्थाई तौर पर शेल्टर होम में रखने को कहा. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है. ये बेजुबान कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें मिटा दिया जाए.

उन्होंने कहा कि शेल्टर्स, नसबंदी, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर ही सड़कों को सुरक्षित रख सकती है और वो भी बिना किसी क्रूरता के. लेकिन एकदम से सामूहिक रूप से कुत्तों को हटाने का कदम क्रूर, अदूरदर्शी और करुणा से परे है. हम जनसुरक्षा और पशु कल्याण को एक साथ सुनिश्चित कर सकते हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तो के आतंक पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आठ हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों के लिए शेल्ट होम बनाने के निर्देश दिए थे. छह हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करने को कहा था. संवेदनशील इलाकों से इसकी शुरुआत करने को कहा था. इस कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही. 

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया था. कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया था.

