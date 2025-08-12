scorecardresearch
 

25 अगस्त को मध्य प्रदेश आएंगे PM मोदी, धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन

CM मोहन यादव ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क धार को पीथमपुर की तरह दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा. इससे कपास उत्पादक किसानों को लाभ होगा और करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. 

PM मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे CM मोहन यादव.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जब अन्य राज्य इसकी प्रारंभिक तैयारियां कर रहे हैं, तब मध्य प्रदेश में इसका भूमिपूजन हो रहा है. 

CM यादव ने बताया कि केंद्र सरकार से समन्वय कर इस सौगात को हासिल किया गया. पार्क के बनने से मालवा क्षेत्र का विकास नए स्तर पर पहुंचेगा. यह धार को पीथमपुर की तरह दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा. इससे कपास उत्पादक किसानों को लाभ होगा और करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. 

बदनावर इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनेगा, जिससे इसे मेट्रो सुविधाएं मिलेंगी. निवेशकों को फोर-लेन सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर कमिश्नर और धार कलेक्टर से भूमिपूजन और जनसभा की तैयारियों की जानकारी ली. 

उन्होंने विशेष प्रबंध, किसानों की उपस्थिति, वाटरप्रूफ डोम, वीवीआईपी मंच, पेयजल, और पहुंच मार्गों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, माइक्रो प्लानिंग और मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने मालवा के जिलों में कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और श्रमिकों के आवास की व्यवस्था शुरू करने को कहा. बदनावर-थांदला रोड को एनएचएआई ने मंजूरी दी है, जो पार्क को कनेक्टिविटी देगा. उज्जैन एयरपोर्ट (70 Km) और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी होगी.

पीएम मित्रा पार्क: भारत का अगला टेक्सटाइल हब
सरकार का कहना है कि 2 हजार 158 एकड़ में 2000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पार्क भारत को वस्त्र महाशक्ति बनाएगा. 5F अवधारणा पर आधारित यह पार्क 3 लाख रोजगार (1 लाख प्रत्यक्ष, 2 लाख अप्रत्यक्ष) देगा. इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, 220 केवीए सब-स्टेशन, SCADA-नियंत्रित यूटिलिटीज, 20 एमएलडी सीईटीपी, सौर ऊर्जा संयंत्र, और 81 प्लग-एंड-प्ले यूनिट्स होंगी.

पार्क की वर्तमान प्रगति
राज्य और केंद्र सरकार के बीच एमओयू के बाद 'पीएम मित्रा पार्क मध्यप्रदेश लिमिटेड' SPV बना. 10 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए. इंडियन कॉटन फेडरेशन, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन, तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और दुबई की टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन से एमओयू हुए. 60% साइट लेवलिंग और मुख्य द्वार का निर्माण पूरा. 1.4 किमी छह-लेन सड़क, 220 केवी पावर लाइन और 20 एमएलडी जलापूर्ति योजना पर काम चल रहा है. पार्क को ग्रीन रेटिंग के लिए IGBC से परामर्श लिया जा रहा है.

पार्क की मंजूरी
MPIDC को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया. निवेशक मित्र नीतियों और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ यह पार्क भारत के वस्त्र उद्योग के लिए मील का पत्थर होगा.

