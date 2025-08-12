Parliament Monsoon Session Live: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

संसद के चालू मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज कुल मिलाकर 17वां और चौथे हफ्ते का दूसरा दिन है. कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. संसद में भी विपक्ष का हंगामा जारी है. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. हंगामे के कारण उपसभापति हरिवंश ने आसन से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 27 नोटिस मिले हैं, जो चार अलग-अलग मुद्दों पर हैं. इनमें से कोई भी नियमों के अनुरूप नहीं है. किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. तिरुचि सेवा ने रूल बुक से नियम बताए, इस पर हरिवंश ने कहा कि तिरुचि जी, नियमों को ही फॉलो किया है. डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ये संसद है, जिमखाना नहीं. सरकार कौन सी भाषा बोल रही है.
लोकसभा की कार्यवाही जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. चालू मॉनसून सत्र के 17वें दिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, कुछ प्रश्न भी लिए. लेकिन अंत में कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.