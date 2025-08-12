scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 12 अगस्त 2025, 11:23 AM IST

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज कुल मिलाकर 17वां और चौथे हफ्ते का दूसरा दिन है. कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. संसद में भी विपक्ष का हंगामा जारी है. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए. 

11:23 AM (37 मिनट पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. हंगामे के कारण उपसभापति हरिवंश ने आसन से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

11:14 AM (46 मिनट पहले)

राज्यसभा में नियम 267 के तहत 27 नोटिस, उपसभापति ने किसी को नहीं दी अनुमति

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 27 नोटिस मिले हैं, जो चार अलग-अलग मुद्दों पर हैं. इनमें से कोई भी नियमों के अनुरूप नहीं है. किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. तिरुचि सेवा ने रूल बुक से नियम बताए, इस पर हरिवंश ने कहा कि तिरुचि जी, नियमों को ही फॉलो किया है. डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ये संसद है, जिमखाना नहीं. सरकार कौन सी भाषा बोल रही है. 

11:10 AM (50 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. चालू मॉनसून सत्र के 17वें दिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, कुछ प्रश्न भी लिए. लेकिन अंत में कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. 

11:08 AM (52 मिनट पहले)

संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रोटेस्ट

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया.

 

11:07 AM (53 मिनट पहले)

लोकसभा में प्रश्नकाल, राज्यसभा में लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.

