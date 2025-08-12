Parliament Monsoon Session Live: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

11:14 AM (46 मिनट पहले)

राज्यसभा में नियम 267 के तहत 27 नोटिस, उपसभापति ने किसी को नहीं दी अनुमति

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 27 नोटिस मिले हैं, जो चार अलग-अलग मुद्दों पर हैं. इनमें से कोई भी नियमों के अनुरूप नहीं है. किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. तिरुचि सेवा ने रूल बुक से नियम बताए, इस पर हरिवंश ने कहा कि तिरुचि जी, नियमों को ही फॉलो किया है. डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ये संसद है, जिमखाना नहीं. सरकार कौन सी भाषा बोल रही है.