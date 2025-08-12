scorecardresearch
 

8 साल में सबसे कम... जुलाई में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 1.55% रही, जानिए क्या-क्या चीजें हुईं सस्ती

खुदरा महंगाई को लेकर बड़ी खबर आई है. खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, यह 8 साल के न‍िचले स्‍तर पर चला गया है. जुलाई के दौरान महंगाई दर घटकर 1.5 फीसदी पर आ चुकी है.

महंगाई दर में बड़ी गिरावट(Photo: Pixabay)
महंगाई दर में बड़ी गिरावट(Photo: Pixabay)

आम जनता के लिए सबसे बड़ी खबर आई है. खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, यह 8 साल के न‍िचले स्‍तर पर चला गया है. जुलाई के दौरान महंगाई दर घटकर 1.55 फीसदी पर आ चुकी है. जबकि जून 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate, CPI आधारित) 2.1% रही थी. वहीं मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% दर्ज की गई थी.

जुलाई के दौरान रिटेल महंगाई 1.55 फीसदी, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के महंगाई दर की सीमा के काफी नीचे है. महंगाई में इतनी बड़ी गिरावट आम जनता और देश की इकोनॉमी दोनों के लिए अच्‍छी खबर है. गौरतलब है कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट तब आती है, जब‍ फूड प्रोडक्‍ट्स- आलू, प्‍याज, हरी  सब्जियां, चावल, आटा और दाल आदि में कमी आती है. जुलाई के दौरान इन चीजों के दाम कम हुए हैं.

खुदरा महंगाई दर क्या है?
खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) एक आर्थिक संकेतक है, जो उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बढ़ोतरी को मापता है. भारत में यह आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) के आधार पर गणना की जाती है. CPI मुख्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं, जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है, जो सामान्य उपभोक्ता के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं. भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) CPI डेटा जारी करता है.

खुदरा महंगाई का आम आदमी पर असर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट जैसे उपायों का उपयोग करता है. RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4% (+/- 2%) के दायरे में रखना है. महंगाई बढ़ने से आम लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है. महंगाई दर निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रिटर्न की वास्तविक वैल्यू को प्रभावित करती है.

लेटेस्ट

