मिनिमम बैलेंस ही नहीं... ICICI बैंक ने बढ़ाए ATM चार्ज, ब्रांच से भी लेन-देन पर लगेगा पैसा!

ICICI बैंक ने सेविंग अकाउंट कस्‍टमर्स के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. यह बदलाव 1 अगस्‍त 2025 से प्रभावी हैं. बैंक ने ATM चार्ज, कैश‍ डिपॉजिट और कैश विड्रॉल समेत सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस संबंधी कई संशोधन किया है. ऐसे में अगर आप ICICI बैंक के कस्‍टमर्स हैं तो इन नियमों को ध्‍यान से समझाना जरूरी है. आइए जानते हैं इसका आप पर क्‍या असर होगा?

कैश डिपॉजिट और निकालने पर चार्ज

बैंक ने कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर भी नई लिमिट और चार्ज लगा दिया है. आईसीआईसीआई बैंक ने हर महीने 3 कैश ट्रांजेक्‍टशन फ्री किया है. इसके बाद हर ट्रांजेक्‍टशन पर 150 रुपये लगेंगे. इसके अलावा, महीने में 1 लाख रुपये तक का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल फ्री है. इस लिमिट से ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन होने पर 1000 रुपये पर 3.5 रुपये या 150 रुपये (जो ज्‍यादा हो) चार्ज लगेगा.

अगर एक ही लेनदेन के लिए फ्री लिमिट और वैल्‍यू लिमिट दोनों की सीमा पार हो जाती है, तो फ्री ट्रांजेक्‍शन या वैल्‍यू लिमिट से संबंधित ऊपर बताए गए शुल्कों में से जो ज्‍यादा हो, वह लागू होगा. सभी सेविंग अकाउंट के लिए हर ट्रांजेक्शन 25,000 रुपये की र्थड पार्टी कैश विड्रॉल लिमिट लागू होगी.

ATM यूज पर चार्ज

अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का ATM यूज करते हैं तो कैश निकालने और बैलेंस इंक्वायरी जैसी सर्विस पर भी अब नया चार्ज लागू होगा. नॉन-ICICI बैंक ATM (Metro शहरों में) मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 फ्री ट्रांजैक्शन (फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों मिलाकर) दिए जाएंगे. ये लिमिट पार होने के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन पर 23 रुपये और हर नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन पर 8.5 रुपये चार्ज लगेगा.

Advertisement

अन्‍य लोकेशन पर 5 फ्री ट्रांजेक्‍शन मिलेंगे, जिसके बाद चार्ज ऊपर जैसा ही लगेगा. विदेश में एटीएम यूज हर विड्रॉल पर 125 रुपये प्‍लस 3.5 फीसदी करेंसी कन्‍वर्जन चार्ज लगेगा. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन पर 25 रुपये हर लेनदेन चार्ज लगेगा.

ICICI बैंक के अपने ATM पर महीने में 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन मुफ्त होंगे. इसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन पर 23 रुपये लगेंगे. हालांकि, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और PIN चेंज जैसी नॉन-फाइनेंशियल सर्विसेज फ्री रहेंगी.

नॉन-वर्किंग टाइम में कैश डिपॉजिट चार्ज

अगर आप शाम 4.30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच या फिर बैंक की छुट्टी वाले दिन कैश डिपॉजिट करते हैं और यह रकम 10000 रुपये से ज्‍यादा है तो आपको हर लेनदेन पर 50 रुपये का अतिरिक्‍त चार्ज देना होगा. यह चार्ज कैश ट्रांजेक्‍शन चार्ज से अलग है.

ICICI बैंक के अन्‍य चार्ज

डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने के लिए हर 1,000 रुपये पर 2 रुपये, न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये लागू हुआ है. डेबिट कार्ड की सालाना फीस 300 रुपये (ग्रामीण इलाकों में 150 रुपये) लागू होगा. रिप्लेसमेंट कार्ड फीस 300 रुपये लागू हुआ है. हर SMS पर 15 पैसे, तिमाही में अधिकतम 100 रुपये तक लागू हुआ है. RTGS (ब्रांच से) 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये, 5 लाख से ऊपर होने पर 45 रुपये लागू होगा. ब्रांच ट्रांजेक्‍शन चार्ज 10 हजार रुपये तक पर 2.25 रुपये, 10 हजार 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक पर 4.75 रुपये, 1 लाख से 2 लाख रुपये तक पर 14.75 रुपये और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक पर 24.75 रुपये लिए जाएंगे. ब्रांच या फोन बैंकिंग से हर महीने का स्टेटमेंट लेने पर 100 रुपये लिए जाएंगे. ATM, iMobile या इंटरनेट बैंकिंग से लेने पर कोई चार्ज नहीं लागू होगा. आईसीआईसीआई बैंक के सभी चार्ज पर GST भी देना होगा.

मिनिमम बैलेंस का नियम

आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्‍त 2025 या उसके बाद खोले गए नए सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (MAB) में 5 गुना बढ़ोतरी की है. मिनिमम बैलेंस अब सेविंग अकाउंट में अब मेट्रो और अर्बन ब्रांच में हर महीने कम से कम 50 हजार रुपये बनाए रखना है. सेबी अर्बन ब्रांच में यह लिमिट 25000 रुपये और ग्रामीण ब्रांचेज में यह लिमिट 10,000 रुपये रखी गई है. अगर कस्‍टर्स मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने में नाकाम रहते हैं तो उन पर पेनाल्‍टी लगेगी.

---- समाप्त ----