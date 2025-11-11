scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, टैरिफ मसले पर अमेरिका से भारत के लिए राहत भरी खबर आई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वे भारत पर टैरिफ को आधा यानी 50 फीसदी कम करेंगे. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा...', दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से PM मोदी ने दिया दो टूक मैसेज

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए धमाके पर कहा कि इस कृत्य के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पीएम मोदी इस समय भूटान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारी मन से अपनी स्पीच की शुरुआत की. 

अमेरिका से आई खुशखबरी... ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 'घटा देंगे भारत पर लगा टैरिफ!'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वे भारत पर टैरिफ को आधा यानी 50 फीसदी कम करेंगे. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि रूस से तेल खरीद ही टैरिफ बढ़ाने का मुख्य कारण था, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद घटा दी है.

पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के पास सुसाइड अटैक, आग का गोला बनी कार... धमाके में 12 की मौत

इस्लामाबाद जिला अदालत के बाहर मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 बजे ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. विस्फोट कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी कार में हुआ. 

दिल्ली में किन गाड़ियों पर बैन? अभी GRAP-3 है लागू, ग्रैप-4 लगा तो क्या होगा?

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू करता है. यह एक इमरजेंसी सिस्टम है, जो औसत AQI स्तर के आधार पर काम करता है.

दिल्ली ब्लास्ट पर हाई-लेवल मीटिंग, अमित शाह बोले- कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा, मिलेगी कड़ी सजा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल क़िले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि घटना में शामिल हर आरोपी को जल्द पकड़ा जाए. 

हाइवे पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट, टच एंड गो और रन के बाद भरी उड़ान... हुआ युद्धाभ्यास 'महा गजराज'

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में एक तरफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी है, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को बाड़मेर-जालौर की सीमा पर गांधव (बाखासर) क्षेत्र में ‘महा गजराज’ युद्धाभ्यास किया. 

Gold-Silver Price: चांदी ₹2600 महंगी, सोने की कीमत में भी ₹1700 का उछाल, यहां देखें लेटेस्ट रेट

सोना-चांदी की कीमतों में उछाल लगातार जारी है. मंगलवार 11 नवंबर को दोनों धातुएं और महंगी हुईं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार को 22 कैरेट सोना ₹1,22,441 प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार को बढ़कर ₹1,24,147 पहुंच गया. वहीं चांदी ₹2,600 से ज़्यादा महंगी हुई. इन दामों में जीएसटी शामिल नहीं है.

अबु धाबी में होगी IPL की नीलामी, जानें क्या हो सकती है तारीख?

आईपीएल नीलामी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. बीसीसीआई अधिकारी के मुताबिक़, आईपीएल की आगामी नीलामी दिसंबर के मध्य में अबू धाबी में आयोजित की जाएगी. यह लगातार तीसरा मौका होगा जब नीलामी विदेश में हो रही है. संभावित तारीखें 15 या 16 दिसंबर तय की जा रही हैं. 

'...तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे', SIR पर बोला सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. ये याचिकाएं DMK, CPI(M), कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है और फिलहाल मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अगले आदेश तक रोक दी है.

Stock Market Surge: अचानक क्या हुआ? सरपट भागा शेयर बाजार... ये तीन बड़े कारण

शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी रही. सेंसेक्स-निफ्टी ने ग्रीन जोन में खुलकर पूरे दिन उछाल दिखाया. डिफेंस, ऑटो और फार्मा सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा बढ़े. सेंसेक्स 83,535 से शुरू होकर 83,936 के दिन के उच्च स्तर तक गया और अंत में 335.97 अंक की तेजी के साथ 83,871.32 पर बंद हुआ.

