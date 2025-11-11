अमेरिका से आई खुशखबरी... ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 'घटा देंगे भारत पर लगा टैरिफ!'

अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है वे भारत पर टैरिफ को आधा यानी 50% कम (Tariff Cut) करेंगे. ट्रंप की ओर से ये भी साफ किया गया कि रूसी तेल खरीद ही वो बड़ा कारण था, जिसे चलते भारत पर लगा टैरिफ बढ़ाक डबल किया गया था. अब उन्होंने इस हाई टैरिफ (US Tariff On India) को कम करने का ऐलान किया है.

ट्रंप ने बताया क्यों कम करेंगे टैरिफ?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, 'फिलहाल रूस के तेल की वजह से भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है. लेकिन उन्होंने अब Russian Oil की अपनी खरीदारी कम कर दी है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस वजह से अब हम भी भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम करेंगे. इससे पहले ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत देते हुए कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब है, जल्द ही भारतीय सामानों पर लगाए गए हाई टैरिफ में कमी की जा सकती है.

यहां बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को कम कर दिया है, या इसे रोक रहा है. यही नहीं ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते भी नजर आए हैं. हालांकि, भारत ने ऐसे किसी भी दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है.

भारत पर टैरिफ किया था डबल

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी का रेसिप्रोकल (Reciprocal Tariff) लगाया था. लेकिन इसे कुछ महीनों बाद अचानक इसे बढ़ाकर 50% कर दिया था. ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद करके व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद करने का आरोप लगाया था. सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि उनके मंत्री भी लगातार भारत पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे थे.

Trade Deal पर क्या अपडेट?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) को लेकर अपडेट की बात करें, तो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की शुरुआत इस साल फरवरी 2025 में हुई थी. भारत और अमेरिका के नेताओं ने अपने अधिकारियों को एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया था.

लेकिन, जब टैरिफ का डबल अटैक (US Tariff Double Attack) हुआ तो इस ट्रेड डील पर ब्रेक लग गया. इससे पहल पांच चरण की बातचीत पूरी हो चुकी थी. अगस्त में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% किया था और तभी बात अटक गई थी. हालांकि, इसके बाद अब लगातार इसके सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ने के अपडेट सामने आ रहे हैं.

