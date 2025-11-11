Stock Market Surge: अचानक क्या हुआ? सरपट भागा शेयर बाजार... ये तीन बड़े कारण

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगल ही मंगल नजर आया. ग्रीन जोन में खुलने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने दिनभर तेजी के साथ कारोबार किया और अंत में दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी लेकर बंद हुआ. कारोबार के दौरान डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर जहां रफ्तार पकड़े हुए नजर आए, तो ऑटो और फार्मा शेयर भी तेजी बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुए. बीएसई का सेंसेक्स जहां 83,900 के करीब पहुंचकर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी 25,700 के करीब क्लोज हुआ. इस तेजी के पीछे अमेरिका के साथ आईं तीन खबरें हैं.

दिनभर भागे सेंसेक्स-निफ्टी

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 83,535 की तुलना में बढ़त लेकर 83,671.52 पर ओपन हुआ और फिर जोरदार रफ्तार पकड़ते हुए 83,936 के दिन के हाई लेवल तक उछल गया. हालांकि, अंत में इसकी तेजी कुछ धीमी पड़ी, फिर भी BSE Sensex 335.97 अंक चढ़कर 83,871.32 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई निफ्टी की भी चाल रही. 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,574 के मुकाबले तेजी लेकर 25,617 पर ओपन हुआ और इसके बाद जोरदार छलांग लगाते हुए कारोबार के दौरान 25,715 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. अंत में ये 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ.

ये पांच शेयर 10 फीसदी तक उछले

शेयर बाजार में तेजी के बीच हालांकि, स्मॉलकैप कैटेगरी में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन इसके बाद भी इसमें शामिल कुछ कंपनियों के स्टॉक्स गदर मचाते हुए नजर आए. इनमें Yatra Share (13.58%), ZuariInd Share (12.56%), APEX Share (11.59%), Polymed Share (11.05%) और VM Ltd Share (10%) की तेजी लेकर टॉप गेनर स्टॉक्स बने.

इन स्टॉक्स ने दी बाजार को रफ्तार

शेयर बाजार को सपोर्ट देने वाले अन्य शेयरों के बारे में बात करें, तो मंगलवार को लार्जकैप और मिडकैप कैटेगरी में डिफेंस शेयर Bharat Forge Share (5.62%), BHEL Share (4.50%), BEL Share (2.52%) की उछाल लेकर बंद हुआ. इसके अलावा ऑटो सेक्टर में M&M Share (2.40%), Ashok Leyland Share (2.67%), Escorts Share (1.78%) की उछाल के साथ बंद हुआ.

इसके अलावा फार्मा सेक्टर में शामिल Ajanta Pharma Share (2.08%), SunPharma Share (1.01%) की तेजी में रहा. अन्य शेयरों में Adani Ports Share (2.11%) और HCL Tech, Eternal, Infosys, Bharti Airtel के शेयर 1 फीसदी से ज्यादा की उछाल के साथ बंद हुए.

बाजार में तेजी के ये तीन कारण

Share Market में आई इस तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो दो बड़ी वजह देखने को मिल रही हैं. इनमें भारत-अमेरका के बीच ट्रेड डील को लेकर आए अपडेट से लेकर अमेरिका में शटडाउन खत्म होने और पॉलिसी रेट में एक और कटौती के संकेत शामिल हैं.

पहला कारण भारत-US ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान माना जा सकता है. दरअसल, India-US Trade Deal को लेकर ट्रंप ने कहा है कि व्यापार वार्ता सही ट्रैक पर है. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर लगे टैरिफ को घटाने का संकेत भी दिया है. इसके अलावा दूसरा कारण US Fed रेट कट की उम्मीद है. फेड गवर्नर स्टीफन मिरान ने महंगाई दर में गिरावट के बीच 0.50 फीसदी की कटौती का पक्ष रखा है. वहीं तीसरा कारण अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन खत्म होने के संकेत हैं, जिसके लिए सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

