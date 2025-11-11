Gold-Silver Price: चांदी ₹2600 महंगी, सोने की कीमत में भी ₹1700 का उछाल, यहां देखें लेटेस्ट रेट

सोना-चांदी की कीमतों में उछाल फिर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज (मंगलवार) 11 नवंबर को सोना-चांदी महंगा हुआ है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बीते दिन सोमवार यानी 10 नवंबर को 22 कैरेट सोना ₹122441 प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार सुबह ₹124147 तक पहुंच गया है.
वहीं, आज चांदी भी ₹2600 से अधिक महंगी हुई है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.
Gold and Silver Price 11 November 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
मंगलवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 2 हजार 695 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|122441
|124147
|₹1706 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|121951
|123650
|₹1699 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|112156
|113719
|₹1563 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|91831
|93110
|₹1279 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|71628
|72626
|₹998 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|151643
|154338
|₹2695 महंगी
जानें सोमवार को सोने-चांदी का IBJA रेट
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹122087 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹122441 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹150975 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹151643 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.