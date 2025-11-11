दिल्ली ब्लास्ट पर हाई-लेवल मीटिंग, अमित शाह बोले- कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा, मिलेगी कड़ी सजा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जांच एजेंसियों को घटना में शामिल हर एक आरोपी को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए.
उन्होंने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा
सूत्रों के मुताबिक़ गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों की ये बैठक तुरंत बुलाई गई थी. केंद्रीय स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पहले ही जांच संभाल चुकी है और फरीदाबाद, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीमें सक्रिय हैं.
जांच के मुख्य बिंदु अभी तक
पुलिस को उसी i20 (रजिस्ट्रेशन HR-26-CE-7674) का नया CCTV फुटेज मिला है जो 29 अक्टूबर शाम 4:20 बजे प्रदूषण जांच केंद्र पर दिखती है. उस समय कार में तीन लोग मौजूद थे. कार की खरीद और PUC उसी दिन अपडेट हुई थी.
एक डॉक्टर के लॉकर से AK राइफल बरामद होने की जानकारी के बाद कई मेडिकल संस्थानों में पूछताछ बढ़ी है. फरीदाबाद-काश्मीर कनेक्शन की तहकीकात चल रही है.
जांच में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई संदिग्धों के रेडिकलाइजेशन का जाल सामने आ रहा है. कुछ नामों के जुड़ने की भी खबरें हैं, जिनकी पुष्टि के लिए और सबूतों की तलाश की जा रही है.