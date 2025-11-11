scorecardresearch
 

अबु धाबी में होगी IPL की नीलामी, जानें क्या हो सकती है तारीख?

आईपीएल 2026 की नीलामी अबू धाबी में दिसंबर के मध्य में आयोजित की जा सकती है. यह नीलामी विदेश में लगातार तीसरी बार आयोजित की जाएगी और यह मिनी ऑक्शन होगा, जिसमें टीमों को अपने स्क्वाड में सीमित बदलाव करने का अवसर मिलेगा.

लगातार तीसरी बार विदेश में आईपीएल नीलामी कराने की तैयारी (Photo: ITG)
लगातार तीसरी बार विदेश में आईपीएल नीलामी कराने की तैयारी (Photo: ITG)

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि आईपीएल की आगामी नीलामी दिसंबर के मध्य में अबू धाबी में आयोजित की जाएगी. यह लगातार तीसरा मौका होगा जब आईपीएल नीलामी विदेश में हो रही है. इससे पहले 2023 में दुबई और 2024 में जेद्दा में नीलामी आयोजित की गई थी. सूत्रों के अनुसार, नीलामी की संभावित तारीखें 15 या 16 दिसंबर तय की जा रही हैं.

अधिकारी ने बताया, 'अबू धाबी को नीलामी स्थल के रूप में अंतिम रूप दिया गया है.' यह एक मिनी ऑक्शन (छोटी नीलामी) होगी, क्योंकि पिछले वर्ष सऊदी अरब में मेगा ऑक्शन हो चुका है.

आईपीएल के पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने खिताब जीता था. 2008 से खेल रही आरसीबी पहली बार खिताब जीतने में सफल रही थी. और अब सभी निगाहें आगामी नीलामी पर हैं.

अबू धाबी क्यों चुना गया

नीलामी को भारत में कराने पर चर्चा हुई थी. लेकिन अबू धाबी को इसलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि वहां विदेशी सपोर्ट स्टाफ के लिए सुविधा अधिक है, ख़ासकर जब कई सदस्य एशेज सीरीज़ या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में व्यस्त हैं.
इस कारण, फिलहाल विदेश में आईपीएल नीलामी आयोजित करने की परंपरा जारी रहने की संभावना है.

ये जानना भी जरूरी

सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइज़ियों के लिए रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की गई है. सूत्रों के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच उच्च-प्रोफ़ाइल ट्रेड की संभावना है, जो रिटेंशन डेडलाइन से पहले या उसी दिन तक पूरा हो सकता है.

सभी की नजर संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा पर टिकी है. चर्चा है कि दोनों खिलाड़ियों को लेकर सीएसके और आरआर में बात अंतिम स्टेज तक पहुंच गई है.

