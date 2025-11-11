पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास सुसाइड अटैक, आग का गोला बनी कार... धमाके में 12 की मौत

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. धमाके के वक्त कार कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी थी. इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र हड़कंप मच गया.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, धमाका उस समय हुआ जब कोर्ट क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ मौजूद थी. धमाके में कई वकील और आम नागरिक घायल हुए.

GEO न्यूज के मुताबिक, घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आसपास का इलाका सील कर दिया और प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि, यह धमाका एक सिलेंडर के फटने से हुआ था. पुलिस ने कहा कि फिलहाल यह सिलेंडर ब्लास्ट प्रतीत होता है, लेकिन मामले की गहन जांच की जा रही है. घटनास्थल पर सुरक्षा बल और फॉरेंसिक टीम को तैनात किया गया है, जो धमाके के कारण और संभावित लापरवाही या किसी अन्य कारक की छानबीन कर रही हैं.

घटना के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सभी कोर्ट गतिविधियों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और पुलिस ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है.

