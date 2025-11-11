scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास सुसाइड अटैक, आग का गोला बनी कार... धमाके में 12 की मौत

इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर मंगलवार दोपहर बड़ा धमाका हुआ है. धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और इलाके में हड़कंप मच गया. घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
पाकिस्तान में कार में धमाका हुआ है. (Photo- Screengrab)
पाकिस्तान में कार में धमाका हुआ है. (Photo- Screengrab)

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. धमाके के वक्त कार कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी थी. इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र हड़कंप मच गया.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, धमाका उस समय हुआ जब कोर्ट क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ मौजूद थी. धमाके में कई वकील और आम नागरिक घायल हुए. 

यह भी पढ़ें: आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद हिरासत में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन जारी

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir
'सर्वशक्तिमान' बनने के लिए मुनीर बदल रहे पाकिस्तान का संविधान! सीनेट में पास हुआ बिल 
asim munir
आर्मी के बिना गोली चलाए, पाकिस्‍तान का 'तख्‍तापलट'! 
Amir Khan Muttaqi, shehbaz sharif,
'परमाणु शक्ति प्याज-टमाटर पर...' अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर धोया 
Asim Munir, Shehbaz Sharif,
जनरल जिया के नक्शेकदम पर मुनीर? PAK में 'साइलेंट तख्तापलट' के पावरगेम की ओर बढ़ाया कदम 
Nuclear Weapon Storage
क्या अमीर देश गरीब देशों में रखते हैं परमाणु बम? कितना खतरनाक होता है इसे रखना 

GEO न्यूज के मुताबिक, घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आसपास का इलाका सील कर दिया और प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि, यह धमाका एक सिलेंडर के फटने से हुआ था. पुलिस ने कहा कि फिलहाल यह सिलेंडर ब्लास्ट प्रतीत होता है, लेकिन मामले की गहन जांच की जा रही है. घटनास्थल पर सुरक्षा बल और फॉरेंसिक टीम को तैनात किया गया है, जो धमाके के कारण और संभावित लापरवाही या किसी अन्य कारक की छानबीन कर रही हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Delhi Blast: लाल किला बंद, हाई अलर्ट... दिल्ली में जहां कल धमाके हुए वहां की देखें ताजा तस्वीरें

 

घटना के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सभी कोर्ट गतिविधियों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और पुलिस ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement