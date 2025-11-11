scorecardresearch
 

हाइवे पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट, टच एंड गो और रन के बाद भरी उड़ान... हुआ युद्धाभ्यास 'महा गजराज'

Rajasthan News: युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना के जाबांजों ने 3 Km लंबी और 33 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप पर अपने विमान उतारे, जिसे आमतौर पर बड़े वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

बाड़मेर-जालौर की सीमा पर 'महा गजराज' युद्धाभ्यास.(Photo:Screengrab)
बाड़मेर-जालौर की सीमा पर 'महा गजराज' युद्धाभ्यास.(Photo:Screengrab)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ जहां राजस्थान के  सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने आज मंगलवार को बाड़मेर-जालौर की सीमा पर गांधव (बाखासर) में 'महा गजराज' युद्धाभ्यास किया. वायुसेना के जाबांजों ने भारत माला एक्सप्रेस-वे पर फाइटर जेट उतारे और इमरजेंसी लैंडिग भी करवाई.

भारत माला एक्सप्रेस वे हाईवे पर 925A पर गांधव इलाके में 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी बनी एयर स्ट्रिप पर यह नजारा देखने को मिला.

आमतौर पर इस हाइवे पर बड़े वाहन निकलते देखे जाते हैं. लेकिन आज इस युद्धाभ्यास में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C -295 टच एंड गो करके निकला और रन का ट्रायल भी किया गया. उसके बाद फाइटर जेट जगुआर ने लैंड किया और फिर उड़ान भरी. अंतिम में फाइटर जेट सुखोई हाइवे पर उतरा और रन करते हुए दोबारा उड़ान भरी.

दोनों छोर से हाईवे का आवागमन करवाया गया बंद

इस भारत मामला एक्सप्रेस वे पर यह तीसरी एक्सरसाइज है. जब भारतीय वायुसेना के  फाइटर जेट यहां उतरे हैं. युद्धाभ्यास शुरू करने से पहले हाइवे के दोनों छोर पर आ आवागमन बंद करवा दिया गया था. 

विंग कमांडर देवेंद्र पांडेय के मुताबिक, इंडियन एयरफोर्स के साउथ -वेस्टर्न कमांड का 'महा गजराज' चल रहा है. इसमें C-295, जगुआर और सुखोई -30 को हाइवे पर लैंड करवाया गया. ये इसलिए किया गया ताकि हमारी इमरजेंसी एयर लैंडिग फील्ड की वैलिडिटी को परखा जा सके. विंग कमांडर के अनुसार इस एक्सरसाइज में 3 एयरक्राफ्ट में से 2 फाइटर जेट थे. 

साल 2021 में हुआ था इस इमरजेंसी हवाई पट्टी का उद्घाटन

इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि यह इमरजेंसी हवाई पट्टी साल 2021 में तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटित की गई थी. आज फिर इस 3 किलोमीटर लंबी रनवे पर भारतीय वायुसेना की शक्ति का पराक्रम ऐसा गूंजा कि उसकी दहाड़ पड़ोसी मुल्क तक सुनाई दी होगी.

