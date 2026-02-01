Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है. इनके खबरों के अलावा, टीम इंडिया ने शनिवार को 5 मैचों की T20 सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को 46 रनों से हराकर सीरीज़ 4-1 से अपने नाम कर ली है. पढ़ें रविवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं, आज पेश करेंगी 9वां बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में करीब 7% ग्रोथ का संकेत दिया गया है. बजट में रोजगार योजनाओं के विस्तार और पूंजीगत निवेश पर जोर रहने की उम्मीद है. यह बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है तो दूसरी तरफ दुनिया में उथल-पुथल का माहौल है.

दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश से मौसम में ठंडक, AQI फिर भी 'बहुत खराब'

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है. मौसम में बदलाव के बावजूद प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. रविवार की सुबह शहर का एक्यूआई 324 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगिरी में आता है. मौसम विभाग की मानें तो आज UP के अनुपशहर, पहासू, देबाई और अलीगढ़ और राजस्थान के डीग, नादबाई और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

India vs New Zealand Highlights: तिरुवनंतपुरम टी20 में भारत की न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत, सीरीज 4-1 से कब्जाई, ईशान किशन-अर्शदीप सिंह बने जीत के स्टार

टीम इंडिया ने शनिवार को 5 मैचों की T20 सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को 46 रनों से हराकर सीरीज़ 4-1 से अपने नाम कर ली है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 272 रनों का लक्ष्य रखा. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवरों में 225 रनों पर सिमट गई. इस मैच में ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया.

आंध्र प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा, CM नायडू पर टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में YSRCP के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू को गुंटूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी CM एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में की गई है. YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" और "हत्या का प्रयास" करार दिया है.

बजट के दिन झटका... LPG Cylinder हुआ ₹50 महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़े दाम

एक फरवरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये तक का इज़ाफ़ा किया. इसी के साथ अब दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर 1740.50 रुपये हो गई है. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू LPG Gas Cylinder की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

'जहां काबिलियत की कदर नहीं, वहां रहना बेकार', नवजोत कौर सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया कि राजा वड़िंग ने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी संगठन को कमज़ोर किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी को बढ़ावा दिया गया.

PoK के 'राष्ट्रपति' सुल्तान महमूद चौधरी का निधन, इस्लामाबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस

PoK के ‘राष्ट्रपति’ और वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता सुल्तान महमूद चौधरी का शनिवार को इस्लामाबाद में निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. सुल्तान महमूद चौधरी पेशे से बैरिस्टर थे और PPP के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे. उन्हें अगस्त 2021 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ‘राष्ट्रपति’ चुना गया था.

