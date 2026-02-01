PoK के 'राष्ट्रपति' सुल्तान महमूद चौधरी का निधन, इस्लामाबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के ‘राष्ट्रपति’ और वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता सुल्तान महमूद चौधरी का शनिवार को इस्लामाबाद में निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वे लीवर कैंसर से पीड़ित थे और इस्लामाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. सुल्तान महमूद चौधरी पेशे से बैरिस्टर थे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे.

उन्हें अगस्त 2021 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ‘राष्ट्रपति’ चुना गया था. अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने PoK की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और कई संवैधानिक व प्रशासनिक मुद्दों पर मुखर रहे.

उनके निधन से पाकिस्तान की राजनीति, खासकर PoK के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुल्तान महमूद चौधरी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि चौधरी एक अनुभवी नेता थे और उनके जाने से देश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया है.

पार्टी नेताओं और समर्थकों ने भी उनके निधन को PoK के लिए एक बड़ी क्षति बताया है. PPP से जुड़े नेताओं ने कहा कि सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी और क्षेत्रीय राजनीति में लंबे समय तक योगदान दिया.

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ रही थी.

