scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आंध्र प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा, CM नायडू पर टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दुश्मनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. शनिवार को वाईएसआरसीपी (YSRCP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू को गुंटूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में की गई है. गुंटूर के विकास नगर स्थित रामबाबू के आवास पर शनिवार दोपहर से ही भारी तनाव देखा गया. स्थानीय मीडिया में दिखाया गया कि टीडीपी (TDP) के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रामबाबू के घर और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारी रामबाबू से सीएम नायडू के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहे थे. पुलिस ने स्थिति को बिगड़ता देख उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस वैन में ले गई. जगन मोहन रेड्डी का 'जंगलराज' वाला आरोप गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने पीटीआई को पुष्टि करते हुए बताया कि अंबाती रामबाबू को कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार किया गया. वे पिछली वाईएसआरसीपी सरकार में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं. गिरफ्तारी के समय हालात बेहद अराजक थे, क्योंकि सैकड़ों टीडीपी कार्यकर्ता रामबाबू से सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे थे. YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" और "हत्या का प्रयास" करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और नायडू सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है. पार्टी ने दावा किया कि रामबाबू की जान को गंभीर खतरा है. वाईएसआरसीपी के संसदीय दल के नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. दूसरी ओर, टीडीपी नेताओं का कहना है कि रामबाबू ने मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और कानून अपना काम कर रहा है

Advertisement
X
पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू के घर पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की (Photo: Screengrab)
पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू के घर पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की (Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दुश्मनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. शनिवार को वाईएसआरसीपी (YSRCP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू को गुंटूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में की गई है.

गुंटूर के विकास नगर स्थित रामबाबू के आवास पर शनिवार दोपहर से ही भारी तनाव देखा गया. स्थानीय मीडिया में दिखाया गया कि टीडीपी (TDP) के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रामबाबू के घर और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की. 

प्रदर्शनकारी रामबाबू से सीएम नायडू के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहे थे. पुलिस ने स्थिति को बिगड़ता देख उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस वैन में ले गई.

सम्बंधित ख़बरें

An IAS officer and a lady IPS officer choose a simple registered marriage
IAS और महिला IPS अधिकारी ने सादगी से शादी कर जीता दिल
महिला ने डॉक्टर को लगा दिया HIV संक्रमित इंजेक्शन. (Photo: Representational )
शादी नहीं की तो नाराज हुई प्रेमिका, प्रेमी की डॉक्टर पत्नी को लगा दिया HIV वाला इंजेक्शन
Nara Lokesh
16 साल से छोटे बच्चों के लिए बैन हो सकता है सोशल मीडिया, आंध्र प्रदेश सरकार कर रही विचार
wife involved in murder for illicit affair
सड़क हादसा, अवैध संबंध और पत्नी की साजिश... हैरान कर देगी अनकापल्ली मर्डर केस की पूरी कहानी
Okay, not like this
TDP कार्यकर्ताओं ने मनाया भोगी त्योहार, देखें

जगन मोहन रेड्डी का 'जंगलराज' वाला आरोप
गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने पीटीआई को पुष्टि करते हुए बताया कि अंबाती रामबाबू को कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार किया गया. वे पिछली वाईएसआरसीपी सरकार में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं. गिरफ्तारी के समय हालात बेहद अराजक थे, क्योंकि सैकड़ों टीडीपी कार्यकर्ता रामबाबू से सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जगन मोहन रेड्डी के 27 करोड़ के शेयर जब्त, 14 साल पुराने मामले में ED का एक्शन

YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" और "हत्या का प्रयास" करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और नायडू सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है. पार्टी ने दावा किया कि रामबाबू की जान को गंभीर खतरा है.

वाईएसआरसीपी के संसदीय दल के नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. दूसरी ओर, टीडीपी नेताओं का कहना है कि रामबाबू ने मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और कानून अपना काम कर रहा है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement