दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश से मौसम में ठंडक, AQI फिर भी 'बहुत खराब'

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है. मौसम में बदलाव के बावजूद प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. इस दौरान एक्यूआई 324 दर्ज किया गया.

दिल्ली-NCR में हल्की बारिश के बाद AQI बढ़ा. (Photo/PTI)
दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है. मौसम में बदलाव के बावजूद प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. रविवार की सुबह शहर का एक्यूआई 324 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगिरी में आता है

IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज और बिजली गिरने की संभावना है.

इनमें बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर शामिल हैं.

इन इलाकों में गिरेंगे ओले

कई इलाकों में गरज के साथ ओले भी गिर सकते हैं. रोहतक, होदल (हरियाणा), नंदगांव और बरसाना (उत्तर प्रदेश) में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: बारिश कम, तापमान ज्यादा! फरवरी में फसलों पर पड़ेगा असर... मौसम विभाग ने दी जानकारी

हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका

मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 घंटों में अनुपशहर, पहासू, देबाई और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), डीग, नादबाई और भरतपुर (राजस्थान) में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ हल्की गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

---- समाप्त ----
