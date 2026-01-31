India vs New Zealand Live Score: भारत ने टॉस जीतकर लिया बैटिंग का फैसला, अक्षर-ईशान का कमबैक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज खेला जा रहा है. ये मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में हो रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ईशान किशन और अक्षर पटेल की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. ये भिड़ंत इसलिए भी खास है क्योंकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों की तैयारी और प्रयोगों के लिए आखिरी मौका होगा. इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम सीधे विश्वकप में उतरेगी.
सीरीज में भारत अभी 3-1 से आगे है. लेकिन दोनों टीमें विश्वकप से पहले आखिरी मैच में जीत हासिल करना चाहेंगी. भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सिफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सैंटनर, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.
भारत-न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड
कुल टी20I मुकाबले: 29
भारत ने जीते: 15
न्यूजीलैंड ने जीते: 11
टाई: 3
भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा
न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जिमी नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, जकारी फाउलकेस, बेवन जैकब्स.
भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में अब तक
पहला टी20, नागपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया.
दूसरा टी20, रायपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया
तीसरा टी20, गुवाहाटी: भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया
चौथा टी29, विशाखापत्तनम: न्यूजीलैंड की 50 रनों से जीत