scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs New Zealand Live Score: भारत ने टॉस जीतकर लिया बैटिंग का फैसला, अक्षर-ईशान का कमबैक

India (IND) vs New Zealand (NZ) Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज खेला जा रहा है. ये मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में हो रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

Advertisement
X
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मैच आज (Photo: ITG)
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मैच आज (Photo: ITG)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज खेला जा रहा है. ये मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में हो रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ईशान किशन और अक्षर पटेल की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. ये भिड़ंत इसलिए भी खास है क्योंकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों की तैयारी और प्रयोगों के लिए आखिरी मौका होगा. इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम सीधे विश्वकप में उतरेगी.

सीरीज में भारत अभी 3-1 से आगे है. लेकिन दोनों टीमें विश्वकप से पहले आखिरी मैच में जीत हासिल करना चाहेंगी. भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs NZ, India vs New Zealand
तिरुवनंतपुरम में कैसा है भारत-न्यूजीलैंड का T20 रिकॉर्ड, सूर्या-ईशान के आंकड़े हैं कमाल
Sanju Samson, Ishan Kishan, IND vs NZ
सैमसन या किशन? तिरुवनंतपुरम टी20 में किसे मिलेगा चांस, कोच ने दिया जवाब
Tilak Varma
Tilak Varma की फिटनेस पर आई बड़ी अपडेट!
Chahal and Samson
Yuzvendra Chahal का Sanju Samson पर हमला!
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने New Zealand से हार के बाद दी सफाई!

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सिफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सैंटनर, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड
कुल टी20I मुकाबले: 29
भारत ने जीते: 15
न्यूजीलैंड ने जीते: 11
टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा

Advertisement

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जिमी नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, जकारी फाउलकेस, बेवन जैकब्स.

भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में अब तक

पहला टी20, नागपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया.
दूसरा टी20, रायपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया 
तीसरा टी20, गुवाहाटी: भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया
चौथा टी29, विशाखापत्तनम: न्यूजीलैंड की 50 रनों से जीत

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement