'मेरे पापा ने शिंदे गुट ज्वॉइन कर लिया है...' पिंकी की अजित पवार से कुछ दिन पहले हुई थी बात

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का निधन हो गया. इस हादसे में उनके साथ यात्रा कर रहीं फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई. पिंकी पिछले आठ सालों से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रही थीं और कई वीवीआईपी अधिकारियों के साथ यात्रा कर चुकी थीं. वह शादीशुदा थीं, उनके पति पुणे में स्थित कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी बहन कोकिलाबेन अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत हैं. हादसे की जानकारी मिलने के बाद उनके पति ने कलिना स्थित कंपनी कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

क्या बोले पिंकी माली के पिता?

पिंकी के पिता शिवकुमार माली ने बताया कि तीन दिन पहले बेटी ने अजित पवार के साथ यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने मुझे अजित पवार से बात करने का अवसर दिया था. पिंकी ने अजित पवार से कहा था कि जब वह राज्यभर में यात्रा कर रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान दें.

उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता एनसीपी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. इस पर अजित पवार ने उनके पिता का विजिटिंग कार्ड लिया था और उनके पीए महावीर जाधव ने बाद में शिवकुमार माली को फोन कर आगे की व्यक्तिगत मुलाकात की योजना बताई. इस दुखद हादसे के बाद पिंकी माली का परिवार गहरे सदमे में है.

चौथी बार भर रही थीं उड़ान

अजित पवार के साथ पिंकी की चौथी उड़ान थी. पिंकी के करियर को आगे बढ़ाने में उनके पिता शिवकुमार माली की भूमिका बेहद अहम रही है. पढ़ाई पूरी करने के बाद पिंकी के पास मॉडलिंग और एविएशन दोनों क्षेत्रों में करियर बनाने के विकल्प मौजूद थे. पिंकी दोनों ही क्षेत्रों में रुचि रखती थीं, लेकिन पिता के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और भरोसे के चलते उन्होंने एविएशन सेक्टर को अपने जीवन का रास्ता चुना.

बेटी की उपलब्धियों पर परिवार को था गर्व

परिवार का कहना है कि जब पिंकी ने बतौर फ्लाइट अटेंडेंट काम शुरू किया और आसमान में उड़ान भरनी शुरू की, तो पूरा परिवार उन पर गर्व महसूस करता था. हादसे की खबर सामने आने के बाद जब यह जानकारी मिली कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में अजित पवार भी सवार थे, तभी परिवार को आशंका हो गई थी कि पिंकी उसी फ्लाइट में मौजूद होंगी. इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हादसे की हर पहलू से जांच कर रही हैं. अधिकारियों ने परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाया है.

