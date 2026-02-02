scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BMC में शिंदे का 'पावर गेम', NCP के दोनों गुटों के पार्षदों ने थामा शिवसेना का हाथ

BMC में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने NCP के दोनों गुटों से आए चार पार्षदों के साथ अपनी ताकत 29 से बढ़ाकर 33 कर ली है. इसके साथ ही महायुति की कुल संख्या 122 पहुंच गई है. यह कदम मुंबई नगर निकाय में शिंदे गुट की पकड़ और अधिक मजबूत करेगा.

Advertisement
X
अजित और शरद पवार गुट के पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. (Photo-ITG)
अजित और शरद पवार गुट के पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. (Photo-ITG)

मुंबई की राजनीति में बड़ा फेरबदल सामने आया है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों से नवनिर्वाचित चार नगरसेवक शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, अजित पवार गुट के तीन नगरसेवक और शरद पवार गुट का एक नगरसेवक आधिकारिक तौर पर शिंदे सेना के साथ जुड़ गए हैं. इसके साथ ही बीएमसी में शिवसेना (शिंदे) का एक संयुक्त विधायी समूह बनाया गया है, जिसमें NCP (अजित पवार गुट) और शरद पवार गुट के एक नगरसेवक को शामिल किया गया है.

मंगलवार को महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति बीएमसी में खुद को दो अलग-अलग समूहों के रूप में पंजीकृत कराने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक स्वतंत्र समूह बनाएगी, जबकि शिवसेना (शिंदे) NCP (अजित पवार गुट) और शरद पवार गुट के एक नगरसेवक के साथ संयुक्त समूह के तौर पर रजिस्ट्रेशन करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

maharashtra politics ajit pawar and cm devendra fadnavis political chemistry
बीजेपी को क्‍यों चाह‍िए एक ताकतवर NCP, अज‍ित पवार ने कैसे बनाया था एनडीए में बैलेंस
cm devendra fadnavis bmc mumbai mayor tejasvi ghosalkar candidate
लॉटरी के बाद अब मुंबई मेयर की कुर्सी की रेस... इन 5 महिलाओं में सबसे आगे कौन?
mumbai bmc mayor election reservation lottery system political opption
मुंबई मेयर पद पर लॉटरी में क्या-क्या ऑप्शन हैं, कौन से ऑप्शन आने पर किस दल की क्या परेशानी बढ़ेगी?
mumbai bmc mayor lottery system eknath shinde ministry
महाराष्ट्र में कहां किसे मिलेगी मेयर की कुर्सी, 11 बजे उठेगा पर्दा, शिंदे की लॉटरी से खुलेगी किस्मत
Eknath Shinde and Raj Thackeray
पुरानी दुश्मनी भूलकर साथ आए शिंदे-राज ठाकरे, बीजेपी का 'मेयर' सपना अटका

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव: हार के बाद अपनों पर बरसे BJP विधायक, पार्टी नेतृत्व से की 'भीतरघात' की शिकायत

इस राजनीतिक पुनर्संयोजन से शिंदे सेना की व्यक्तिगत संख्या 29 से बढ़कर 33 हो गई है. इसके परिणामस्वरूप, बीएमसी में महायुति की कुल ताकत 122 नगरसेवकों तक पहुंच गई है. सूत्रों का कहना है कि यह कदम आगामी प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है.

Advertisement

मुंबई का जनादेश महायुति के लिए ऐतिहासिक रहा. लगभग तीन दशकों से चला आ रहा ठाकरे परिवार का दबदबा इस चुनाव में टूट गया. भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 118 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें BJP 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं, शिवसेना (शिंदे) ने 29 सीटें हासिल कीं.

यह भी पढ़ें: मुंबई: कल्याण-डोंबिवली में शिंदे सेना का बड़ा दांव, बीजेपी को झटका देकर MNS से किया गठबंधन

इसके उलट, शिवसेना (UBT) के लिए यह चुनाव निराशाजनक साबित हुआ. पार्टी को सिर्फ 65 सीटें मिलीं, जबकि 2017 में वह 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी. आठ वर्षों में पार्टी को 19 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, जो बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement