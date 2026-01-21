मुंबई: कल्याण-डोंबिवली में शिंदे सेना का बड़ा दांव, बीजेपी को झटका देकर MNS से किया गठबंधन

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में अपनी सहयोगी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन कर लिया है. 15 जनवरी के चुनावों में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वह अलग-थलग पड़ती दिख रही है. 53 सीटों वाली शिंदे सेना को मनसे के 5 पार्षदों का महत्वपूर्ण समर्थन मिल गया है. कोंकण भवन में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे ने मनसे के साथ गठबंधन की पुष्टि की है. इस गठबंधन के बाद उनकी कुल संख्या 58 हो गई है, जो 62 सीटों के बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब है.
शिंदे गुट अब उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के उन 4 लापता पार्षदों को भी अपने साथ जोड़ने का संकेत दे रहा है, जिससे उन्हें बीजेपी के साथ सत्ता साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बीजेपी ढाई-ढाई साल के मेयर पद के बंटवारे की मांग कर रही थी, लेकिन शिंदे सेना अब अकेले शीर्ष पद पर दावा ठोक रही है.
मनसे का साथ और बीजेपी की घेराबंदी
सांसद श्रीकांत शिंदे ने कोंकण भवन की बैठक के बाद साफ कर दिया कि मेयर पद के लिए उन्होंने एमएनएस का समर्थन हासिल कर लिया है. बीजेपी की 50 सीटों के बावजूद शिंदे सेना की आक्रामक रणनीति ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया है. अब मनसे के 5 वोट जुड़ने से शिंदे गुट बहुमत के करीब है और वह गठबंधन में अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ गया है.
ठाकरे गुट के पार्षदों पर नजर...
महायुति गठबंधन में खींचतान तब और बढ़ गई, जब श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट के 4 पार्षदों को अपने पाले में लाने का इशारा किया. अगर ये पार्षद साथ आते हैं, तो शिंदे सेना को बीजेपी की शर्तों पर झुकने की जरूरत नहीं होगी. बीजेपी के ढाई साल के मेयर पद के फॉर्मूले को ठुकराकर शिवसेना का यह रुख सूबे की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है.