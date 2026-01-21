scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: कल्याण-डोंबिवली में शिंदे सेना का बड़ा दांव, बीजेपी को झटका देकर MNS से किया गठबंधन

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) में मेयर पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए राज ठाकरे की मनसे (MNS) के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे महायुति गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं.

Advertisement
X
शिंदे सेना ने एमएनएस से मिलाया हाथ (Photo: ITG)
शिंदे सेना ने एमएनएस से मिलाया हाथ (Photo: ITG)

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में अपनी सहयोगी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन कर लिया है. 15 जनवरी के चुनावों में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वह अलग-थलग पड़ती दिख रही है. 53 सीटों वाली शिंदे सेना को मनसे के 5 पार्षदों का महत्वपूर्ण समर्थन मिल गया है. कोंकण भवन में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे ने मनसे के साथ गठबंधन की पुष्टि की है. इस गठबंधन के बाद उनकी कुल संख्या 58 हो गई है, जो 62 सीटों के बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब है. 

शिंदे गुट अब उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के उन 4 लापता पार्षदों को भी अपने साथ जोड़ने का संकेत दे रहा है, जिससे उन्हें बीजेपी के साथ सत्ता साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

बीजेपी ढाई-ढाई साल के मेयर पद के बंटवारे की मांग कर रही थी, लेकिन शिंदे सेना अब अकेले शीर्ष पद पर दावा ठोक रही है.

सम्बंधित ख़बरें

व्यक्ति ने दी जान. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: शख्स ने किया सुसाइड... पत्नी समेत 3 पर मामला दर्ज
राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने बिहार भवन को लेकर चेतावनी जारी की है.
मुंबई में बन रहे 'बिहार भवन' को लेकर क्यों हो रहा बवाल? राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने दी चेतावनी
मुंब्रा में AIMIM की जीत के बाद युवा पार्षद सहर शेख का आक्रामक तेवर (Photo: ITG/ Abhijit Karande)
'पांच साल में पूरे इलाके को हरे कलर से रंग देंगे...', AIMIM नेता की जितेंद्र आव्हाड को ललकार
खेलने से मना करने पर छात्र ने दी जान. (Photo: Representational )
मां ने बाहर खेलने से किया मना... 9वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या
शिवसेना (UBT) ने गैर-मौजूद पार्षदों के लिए चेतावनी जारी की है.
कल्याण-डोंबिवली मेयर चुनाव: शिवसेना UBT के 4 पार्षद लापता, शिंदे सेना पर 'पोचिंग' का आरोप

मनसे का साथ और बीजेपी की घेराबंदी

सांसद श्रीकांत शिंदे ने कोंकण भवन की बैठक के बाद साफ कर दिया कि मेयर पद के लिए उन्होंने एमएनएस का समर्थन हासिल कर लिया है. बीजेपी की 50 सीटों के बावजूद शिंदे सेना की आक्रामक रणनीति ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया है. अब मनसे के 5 वोट जुड़ने से शिंदे गुट बहुमत के करीब है और वह गठबंधन में अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव: उंगली से मिट जा रही वोटिंग स्याही, MNS ने लगाया चुनाव पर लगाया आरोप

ठाकरे गुट के पार्षदों पर नजर...

महायुति गठबंधन में खींचतान तब और बढ़ गई, जब श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट के 4 पार्षदों को अपने पाले में लाने का इशारा किया. अगर ये पार्षद साथ आते हैं, तो शिंदे सेना को बीजेपी की शर्तों पर झुकने की जरूरत नहीं होगी. बीजेपी के ढाई साल के मेयर पद के फॉर्मूले को ठुकराकर शिवसेना का यह रुख सूबे की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement