BMC चुनाव: हार के बाद अपनों पर बरसे BJP विधायक, पार्टी नेतृत्व से की 'भीतरघात' की शिकायत

बीएमसी चुनाव में वार्ड 200 से बीजेपी की हार के बाद पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय विधायक कालिदास कोलंबकर ने इस हार को अप्रत्याशित बताते हुए पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. उनका कहना है कि ‘ए प्लस’ मानी जाने वाली इस सीट पर सभी सर्वे बीजेपी की जीत दिखा रहे थे, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी और साजिश की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा.

बीजेपी विधायक कोलंबकर ने आंतरिक गुटबाजी और साजिश के आरोप लगाए हैं. (File Photo: ITG)
मुंबई महानगरपालिका चुनाव नतीजों के बाद सियासी हलचल अभी भी थमी नहीं है. आमतौर पर नतीजों पर सवाल विपक्ष की ओर से उठते हैं, लेकिन इस बार पहली बार सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने अपनी पार्टी की हार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

मुंबई के वार्ड नंबर 200 से बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने वार्ड 200 के चुनाव परिणाम को संदिग्ध बताते हुए इसे पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है.

'भीतर की गुटबाजी से चुनाव में मिली हार'

आजतक से बातचीत में कालिदास कोलंबकर ने कहा कि वार्ड 200 ‘ए प्लस’ सीट मानी जा रही थी और सभी सर्वे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत बताई जा रही थी. इसके बावजूद पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा. उनका आरोप है कि इस हार की बड़ी वजह पार्टी के भीतर की गुटबाजी है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

अंदरूनी साजिश के आरोप

चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने के बीच अब सत्ता पक्ष के विधायक का इस तरह सामने आना बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है. कोलंबकर ने भले ही किसी का नाम सीधे तौर पर न लिया हो, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अंदरूनी साजिश रची गई. इससे साफ है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर शक है.

अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई लौट रहे हैं. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी नेतृत्व इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वार्ड 200 की हार को लेकर कोई आंतरिक जांच शुरू की जाती है या नहीं.

---- समाप्त ----
