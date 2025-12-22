राज ठाकरे से मिलने 'शिवतीर्थ' पहुंचे संजय राउत, BMC चुनाव में गठबंधन पर होगी बात

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस), दोनों दलों का बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ना करीब-करीब तय है. दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी करीब महीनेभर से बातचीत चल रही है. इन सबके बीच अब शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत 'शिवतीर्थ' पहुंचे हैं, जहां वह राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे.

और पढ़ें

शिवतीर्थ, राज ठाकरे के बंगले का नाम है. राज ठाकरे से संजय राउत की इस मुलाकात के दौरान एमएनएस और शिवसेना (यूबीटी) के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होने से पहले समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं. संभावना यह भी जताई जा रही है कि राज ठाकरे और संजय राउत के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी अंतिम बातचीत हो सकती है.

राज ठाकरे से संजय राउत की मुलाकात के दौरान एमएनएस नेता नितिन सरदेसाई भी मौजूद हैं. राज ठाकरे से मिलने पहुंचे संजय राउत ने निकाय चुनाव नतीजों को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनती है, यह सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ, वही महाराष्ट्र नगर परिषद के चुनाव में भी हुआ.

यह भी पढ़ें: मुंबई पर टिकी है उद्धव की पूरी सियासत... अगर बीएमसी चुनाव हारे तो भंवर में फंस जाएगा सियासी फ्यूचर

Advertisement

शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जो नतीजे विधानसभा चुनाव में आए थे, वही अब नगर परिषद चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं. क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोलते हुए सवालिया लजहे में कहा कि पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र को लूटकर. गौरतलब है कि दोनों दलों के बीच बीएमसी चुनाव में गठबंधन पक्का बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर कब्जा, BJP सबसे बड़ी पार्टी

गठबंधन का जो प्रारंभिक फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) 140 से 150, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के आसार हैं. यह गठबंधन मराठा और मुस्लिम फैक्टर पर दांव लगा सकता है.

---- समाप्त ----