महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर कब्जा, BJP सबसे बड़ी पार्टी

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है. BJP, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP (अजित पवार गुट) के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है. इसके मुकाबले विपक्षी महा विकास आघाड़ी (MVA) को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी.

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा रविवार देर रात जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, BJP 117 अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. उसके बाद शिवसेना (शिंदे गुट) ने 53 और NCP (अजित पवार गुट) ने 37 अध्यक्ष पद जीते. NCP ने कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 37 पर जीत दर्ज की.

जीत के बाद शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं का जश्न (Photo- PTI)

पुणे जिले में भी महायुति का प्रदर्शन मजबूत रहा. यहां NCP ने 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए. कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों में महायुति ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्ष ने कितनी सीटें जीतीं?

विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि शरद पवार गुट की NCP को केवल 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 सीटें मिलीं. इनके अलावा, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं रखने वाली पार्टियों ने 4 सीटें जीतीं, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के खाते में 28 अध्यक्ष पद गए. 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं.

दो चरणों में हुए थे मतदान

288 में से 286 सीटों पर दो चरणों में 2 और 20 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि दो नगर परिषदों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे. नतीजे यह साफ संकेत देते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में महायुति का प्रभाव बरकरार है.

नागपुर में जीत के बाद समर्थकों के साथ जश्न मनाते भाजपा उम्मीदवार. (Photo- PTI)

पीएम मोदी ने महायुति को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों पर महायुति को बधाई दी और महाराष्ट्र के लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जन-केंद्रित विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे सुशासन और विकास की जीत बताया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BJP ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नया रिकॉर्ड बनाया है.

