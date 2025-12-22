scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर कब्जा, BJP सबसे बड़ी पार्टी

महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में BJP-शिवसेना-NCP की महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है. गठबंधन ने 207 अध्यक्ष पद जीते, जबकि MVA केवल 44 सीटों पर सिमट गई. BJP 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी.

Advertisement
X
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है. (Photo- PTI)
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है. (Photo- PTI)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है. BJP, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP (अजित पवार गुट) के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है. इसके मुकाबले विपक्षी महा विकास आघाड़ी (MVA) को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी.

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा रविवार देर रात जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, BJP 117 अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. उसके बाद शिवसेना (शिंदे गुट) ने 53 और NCP (अजित पवार गुट) ने 37 अध्यक्ष पद जीते. NCP ने कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 37 पर जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव: महायुति की आंधी में साफ हुआ MVA, जीत के बाद बोले PM- विकास के साथ मजबूती से खड़े हैं लोग

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar's party NCP won 17 out of 20 wards in Loha Municipal Council of Nanded
नांदेड़ के लोहा में BJP ने उतारे थे एक परिवार के 6 उम्मीदवार, 'शरद पवार' ने सबको दी मात
Pune Jejuri Fire Incident during Victory Parade
पुणे में चुनावी जीत के बाद निकले जुलूस में भड़की आग, पार्षद समेत 17 गंभीर रूप से झुलसे
Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar
बारामती के गढ़ में अजित पवार का दबदबा कायम, सिर्फ एक सीट जीत पाए शरद पवार
अमृतसर एक्सप्रेस की टक्कर से जान चल गई. (Photo: Representational)
ट्रेन की चपेट में आने से शंटिंग ड्यूटी पर तैनात मोटरमैन की मौत
bjp mla parag shah addresses slapping rickshaw driver controversy
'माफी का सवाल ही नहीं', ऑटो वाले को थप्पड़ मारने पर बोले BJP विधायक
जीत के बाद शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं का जश्न (Photo- PTI)

पुणे जिले में भी महायुति का प्रदर्शन मजबूत रहा. यहां NCP ने 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए. कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों में महायुति ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया.

Advertisement

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्ष ने कितनी सीटें जीतीं?

विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि शरद पवार गुट की NCP को केवल 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 सीटें मिलीं. इनके अलावा, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं रखने वाली पार्टियों ने 4 सीटें जीतीं, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के खाते में 28 अध्यक्ष पद गए. 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं.

दो चरणों में हुए थे मतदान

288 में से 286 सीटों पर दो चरणों में 2 और 20 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि दो नगर परिषदों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे. नतीजे यह साफ संकेत देते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में महायुति का प्रभाव बरकरार है.

यह भी पढ़ें: नांदेड़ के लोहा में BJP ने उतारे थे एक ही परिवार के 6 उम्मीदवार, NCP के 'शरद पवार' ने सबको दी मात

नागपुर में जीत के बाद समर्थकों के साथ जश्न मनाते भाजपा उम्मीदवार. (Photo- PTI)

पीएम मोदी ने महायुति को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों पर महायुति को बधाई दी और महाराष्ट्र के लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जन-केंद्रित विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे सुशासन और विकास की जीत बताया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BJP ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नया रिकॉर्ड बनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement