डॉ. संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग तेज, संभाजीनगर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, OPD सेवाएं बंद

छत्रपति संभाजीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सातारा की डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग पर हड़ताल शुरू कर दी. डॉक्टरों ने OPD बंद रखी और इमरजेंसी विभाग के बाहर प्रदर्शन किया. MART ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो IPD और इमरजेंसी सेवाएँ भी बंद कर दी जाएँगी.

संभाजीनगर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल (Photo: Screengrab)
संभाजीनगर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सातारा की डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग पर हड़ताल शुरू कर दी है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज से OPD सेवाएं बंद कर दी गईं. डॉक्टरों ने इमरजेंसी विभाग के बाहर जमा होकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए.

MART यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी डॉ. स्वप्निल केंद्रे ने कहा कि सरकार ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की

अगर कार्रवाई नहीं हुई तो IPD सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी. डॉ. केंद्रे ने कहा कि सात तारीख से प्राइवेट एसोसिएशन भी इस आंदोलन में शामिल होंगी और इसके बाद इमरजेंसी सेवाएं रोकने पर भी मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर मरीजों को दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

MART की वाइस प्रेसिडेंट डॉ. श्रावणी कदरे ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और डॉ. संपदा मुंडे को न्याय दिलाना चाहिए. डॉक्टरों ने मांग की है कि सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, खासकर संबंधित पुलिस अधिकारी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही राज्य की महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए.

डॉ. संपदा मुंडे ने किया था सुसाइड

बता दें, कुछ दिन पहले सातारा के फलटण में डॉ. संपदा मुंडे का शव एक होटल में मिला था. सुसाइड नोट में उन्होंने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा.


(रिपोर्ट- Israruddin Chishty)

---- समाप्त ----
