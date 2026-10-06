नशे में पिता ने बेटी से की जबरदस्ती की कोशिश, विरोध में 17 वर्षीय नाबालिग ने बैट से हमला कर उतारा मौत के घाट

नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र में पिता और बेटी के रिश्ते को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 17 वर्षीय बेटी पर अपने ही 45 वर्षीय पिता की हत्या करने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने नाबालिग बेटी को अपनी निगरानी में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय जयपाल बारेलाल खोलपिटणे के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, जयपाल शराब पीने के आदी थे और परिवार में अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है. घटना वाली रात भी जयपाल शराब के नशे में घर पहुंचे थे. परिवार की ओर से दी गई शिकायत में उनके व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के मुताबिक, घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ गाली-गलौज की.

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इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई. आरोप है कि जयपाल ने बेटी के साथ जबरदस्ती नजदीकी बनाने की कोशिश की. बेटी ने इसका विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. परिवार की शिकायत के मुताबिक, विवाद के दौरान पिता ने बेटी के साथ मारपीट भी की. इसके बाद मामला और गंभीर हो गया. आरोप है कि इसी दौरान 17 वर्षीय बेटी ने घर में रखी लकड़ी की बैट उठा ली. बेटी ने लकड़ी की बैट से पिता के सिर पर वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद 45 वर्षीय जयपाल की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने नाबालिग बेटी को अपनी निगरानी में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

विरोध के दौरान पिता पर किया हमला

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पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. खास तौर पर उस समय घर में क्या हुआ था, विवाद किस तरह बढ़ा और हमला किन परिस्थितियों में हुआ, इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना में आरोपी बताई जा रही 17 वर्षीय लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है. परिवार में मृतक जयपाल, उनकी पत्नी, बेटी और एक छोटा बेटा रहते थे. मृतक की पत्नी लोगों के घरों में घरेलू काम करती है. परिवार की आर्थिक और घरेलू परिस्थितियों के बीच बेटी अपनी पढ़ाई कर रही थी. लेकिन घटना वाली रात घर में हुए विवाद ने परिवार को हिला दिया.

पुलिस के मुताबिक, जयपाल के शराब पीने की आदत को लेकर परिवार में पहले भी विवाद होने की बात सामने आई है. इसी वजह से घर में अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी. परिवार की शिकायत में पिता पर बेटी के साथ गाली-गलौज करने और कथित तौर पर जबरदस्ती नजदीकी बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के मुताबिक, बेटी ने इसका विरोध किया और इसी दौरान विवाद बढ़ गया. इसके बाद पिता द्वारा बेटी के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. इसी क्रम में बेटी ने लकड़ी की बैट से पिता के सिर पर वार किया. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए इन आरोपों और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में रखा है.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

नागपुर में सामने आई इस घटना ने एक परिवार के भीतर चल रहे विवाद को सामने ला दिया है. एक तरफ 45 वर्षीय पिता की मौत हुई है, तो दूसरी तरफ 17 वर्षीय बेटी पुलिस की निगरानी में है. पुलिस के सामने अब घटना की पूरी कड़ी को समझने की चुनौती है. घटना से पहले घर में क्या हुआ, पिता और बेटी के बीच विवाद किस वजह से बढ़ा और हमला किस परिस्थिति में हुआ, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस की जांच में परिवार के सदस्यों से भी जानकारी ली जा रही है. घटना को लेकर सामने आए आरोपों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने नाबालिग बेटी को अपनी निगरानी में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान जयपाल बारेलाल खोलपिटणे के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह शराब पीने के आदी थे और परिवार में अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है. नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र की इस घटना में एक तरफ पिता की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बेटी पर अपने पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. अब पुलिस की जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि घटना की पूरी परिस्थितियां क्या थीं और विवाद किस तरह इस गंभीर वारदात तक पहुंचा.

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