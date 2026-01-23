मुंबई में पानी की किल्लत, 10 दिनों तक इन इलाकों में रहेगी 10% पानी की कटौती

मुंबई में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि शहर और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में मेंटेनेंस वर्क की वजह से 10 प्रतिशत पानी की कटौती रहेगी.

नगर निगम ने एक स्टेटमेंट में बताया कि ठाणे जिले के पीसे में स्थित न्यूमेटिक गेट सिस्टम का वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा. यहां से मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी सप्लाई किया जाता है. ऐसे में 27 जनवरी से 7 फरवरी तक इन हिस्सों में 10 प्रतिशत कम पानी की आपूर्ति की जाएगी.

पीटीआई के मुताबिक, न्यूमेटिक गेट सिस्टम के मेंटेनेंस वर्क से मुंबई के ज्यादातर वार्डों, पूर्वी उपनगरों, ठाणे और भिवंडी नगर निगमों के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत हो सकती है. इसीलिए नगर निगम ने इन इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो इन 10 दिनों में पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी से बचें.

बीएमसी चुनावों में बीजेपी की जीत

बता दें कि 15 जनवरी 2026 को ही बीएमसी की सभी 227 सीटों पर चुनाव हुए थे. इसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए थे जिसमें 89 सीटों के साथ बीजेपी ने बाजी मार ली. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महज 29 सीटों पर जीत दर्ज की. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने 65 सीटें और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 6 सीटें हासिल की. इस बार बीजेपी ने बीएमसी पर से अविभाजित शिवसेना का पिछले करीब 25 सालों का राज खत्म कर दिया.

