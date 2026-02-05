scorecardresearch
 
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे बाद भी जाम... ड्राइवरों को जगाकर निकाली जा रहीं गाड़ियां

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर पलटने के 24 घंटे बाद भी 20–22 किलोमीटर लंबा जाम लगा है. बोरघाट साफ होने के बावजूद सड़क पर सोए ड्राइवरों और फंसे वाहनों के कारण ट्रैफिक सामान्य नहीं हो सका.

24 घंटे के बाद भी नहीं मिला जाम से छुटकारा (Photo: PTI)
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर पलटने के 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बाद भी जाम लगा हुआ है. यह जाम करीब 20 से 22 किलोमीटर लंबा है. अभी तक जाम खत्म न होने की वजह यह भी है क्योंकि कई ड्राइवर अपनी गाड़ियां सड़क के बीच में खड़ी करके सो गए. इसलिए, भले ही बोरघाट घाट सेक्शन साफ ​​हो गया है, लेकिन इस टैंकर हादसे का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है. सोए हुए ड्राइवरों को जगाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है.

पुणे की सीमा में खंडाला से वडगांव मावल तक एक्सप्रेसवे और पुरानी सड़कों पर कई ड्राइवर रात भर फंसे रहे और वहीं सो गए. इसलिए, बोरघाट में ट्रैफिक तो साफ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सोए हुए ड्राइवरों को जगा रही है. 

32 घंटे बाद खंडाला घाट में पुणे–मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल हो गया है, लेकिन लोणावला के पास हालात अभी भी जैसे-के-तैसे बने हुए हैं. लोणावला के नज़दीक अब भी 5 से 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं.

कब हुआ हादसा?

टैंकर पलटने से जुड़ा हादसा मंगलवार को शाम करीब 5 बजे रायगढ़ ज़िले के खंडाला घाट सेक्शन में हुआ, जब कथित तौर पर ज़्यादा ज्वलनशील प्रोपलीन गैस ले जा रहे एक टैंकर का ढलान पर कंट्रोल खो गया और वह पलट गया.

हादसे के तुरंत बाद टैंकर से गैस लीक होने लगी, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा उपाय के तौर पर मुंबई जाने वाली सड़क को बंद कर दिया.

खाना, पानी और टॉयलेट की किल्लत...

लंबे वक्त तक बंद रहने की वजह से मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले 94.5 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया. सैकड़ों व्हीकल्स रात भर फंसे रहे, जिससे यात्रियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. फंसे हुए लोगों को खाना, पानी या टॉयलेट की सुविधा नहीं मिल पाई.

mumbai pune expressway jam
(Photo: PTI)

फंसे हुए लोगों की ज़ुबानी...

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) के एक बस कंडक्टर ने आधी रात के करीब न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि उनकी बस हादसे वाली जगह के पास छह घंटे से ज़्यादा वक्त से फंसी हुई थी. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी एक्सप्रेसवे को 'पार्किंग लॉट' जैसा बताया और दूसरों से इस रास्ते पर यात्रा न करने की अपील की है.

