scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 8 घंटे जाम में फंसे रहे उद्योगपति, हेलिकॉप्टर से कराया गया एयरलिफ्ट, उठी ये मांग

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी जाम में उद्योगपति डॉ. सुधीर मेहता आठ घंटे फंसे रहे. बाद में उन्हें हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर पुणे पहुंचाया गया. उन्होंने एक्स पर जाम की तस्वीरें साझा कर इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट और हेलिपैड बनाने का सुझाव दिया. प्रशासन के अनुसार देर रात तक ट्रैफिक सामान्य हो सकता है.

Advertisement
X
उद्योगपति डॉ. सुधीर मेहता को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया (Photo: X/@sudhirmehtapune)
उद्योगपति डॉ. सुधीर मेहता को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया (Photo: X/@sudhirmehtapune)

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम के बीच उद्योगपति और पिनैकल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुधीर मेहता को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया. डॉ. मेहता करीब आठ घंटे तक एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे रहे. इसके बाद उन्हें सुरक्षित पुणे पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर की मदद ली गई. 

डॉ. सुधीर मेहता ईकेए मोबिलिटी और पिनैकल इंडस्ट्रीज के प्रमुख भी हैं. एयरलिफ्ट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाम की हवाई तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने बताया कि गैस टैंकर की घटना के बाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रैफिक बुरी तरह बाधित हुआ और लाखों लोग कई घंटों तक फंसे रहे.

(ड्रोन फुटेज साभार: सतीश साठे)

सम्बंधित ख़बरें

पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर लगा जाम
Pune–Mumbai Expressway jam drags on for over 24 hours, 20–22 km long queues seen in drone visuals
पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे बाद खुलीं दो लेन, जाम में फंसे थे हजारों वाहन, VIDEO
दोस्त ने उतारा मौत के घाट.(Photo: Raunak Majithia/ITG)
'अगर मैं तेरी बहन से बात करूं...' सवाल पूछा और फिर 44 सेकंड में दोस्त का कत्ल
Priyanka Chopra,S. S. Rajamouli
दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म वाराणसी? राजामौली ने किया खुलासा
Bangalore Traffic
बेंगलुरु: निर्माण कार्य के बीच धंसी सड़क, NH-44 पर लगा भीषण जाम

हेलिकॉप्टर से कराया गया एयरलिफ्ट

डॉ. मेहता ने एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन तैयारी को लेकर चिंता जताई. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए बेहतर निकासी व्यवस्था होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट बनाए जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर वाहनों को वापस मोड़ा जा सके.

इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट और हेलिपैड बनाने की उठी मांग

उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि एक्सप्रेसवे के पास कई जगहों पर हेलिपैड बनाए जाने चाहिए, जिससे आपात स्थिति में तेजी से लोगों को निकाला जा सके. डॉ. मेहता के अनुसार हेलिपैड कम लागत में बनाए जा सकते हैं और इसके लिए कम खुली जमीन की जरूरत होती है. डॉ. मेहता ने एविएशन कंसल्टेंट और एयर वेटरन नितिन वेल्डे का धन्यवाद भी किया, जिन्होंने हेलिकॉप्टर व्यवस्था में मदद की और उन्हें पुणे सुरक्षित लौटने में सहायता की. बताया जा रहा है कि इस रूट पर वाहनों के लिए दो लेन खोल दी गई हैं. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक सामान्य होने में देर रात तक का समय लग सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement