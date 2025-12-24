scorecardresearch
 
ASI ने दिव्यांग महिला से की छेड़खानी, कॉलर पकड़कर थाने ले गए पुलिसवाले

मुंबई में एक असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर (ASI) द्वारा दिव्यांग महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. महिला के विरोध और मौके पर मौजूद लोगों के दखल के बाद आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दिव्यांग महिला से छेड़छाड़ के आरोप में ASI गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुंबई से एक छेड़खानी का मामला सामने आया है. जहां आर्म्स डिवीजन में तैनात एक असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर (ASI) ने दिव्यांग महिला से छेड़छाड़ की. महिला ने जब विरोध किया तो मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी दखल दिया. जिसके बाद एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारियों ने बताया कि लोकल आर्म्स डिवीजन में तैनात एक असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर को दक्षिण मुंबई के एक बगीचे में एक दिव्यांग महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना सोमवार को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास तारदेव इलाके में नगर निगम के बगीचे में हुई.

यह भी पढ़ें: 'अफसर ने मेरे साथ छेड़खानी...',सस्पेंड हुई रोडवेज बस की महिला कंडक्टर, ARM पर लगाए गंभीर आरोप

कॉलर पकड़कर आरोपी को थाने ले गई पुलिस

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी एक महिला के साथ पार्क में बैठा था, तभी उसने गलत व्यवहार किया. शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उस सार्वजनिक जगह पर मौजूद दूसरे लोगों ने दखल दिया. इसके बाद तारदेव पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: कानपुर: सिपाही ने की छेड़खानी तो महिला ने कॉलर पकड़कर थाने तक घसीटा, वीडियो वायरल, कमिश्नर ने किया सस्पेंड

आरोपी को कॉलर पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. अधिकारियों के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिसकर्मी घटना के वक्त ड्यूटी पर था. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
