कानपुर: सिपाही ने की छेड़खानी तो महिला ने कॉलर पकड़कर थाने तक घसीटा, वीडियो वायरल, कमिश्नर ने किया सस्पेंड

यूं तो पुलिस का काम महिलाओं को शोहदों से बचाने का है, उन पर कार्रवाई करने का है, लेकिन यूपी के कानपुर में और ही कहानी देखने को मिली. दरअसल, यहां एक पुलिस वाले द्वारा वर्दी में महिला को छेड़ने का मामला सामने आया है. इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आपको बता दें कि गुरुदेव चौकी इलाके में एक युवती ने पुलिसकर्मी पर छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. युवती केमुताबिक, आरोपी पुलिसकर्मी ने उसकी बहन से छेड़खानी की, नंबर मांगा, जब इसका विरोध किया तो अपनी पहचान छिपाने के लिए नेमप्लेट निकालकर जेब में रख ली, फिर धमकी दी.

घटना के बाद गुस्साई महिला पुलिसकर्मी को पकड़कर गुरुदेव चौकी तक खींच लाई, जहां उसने हंगामा करते हुए न्याय की मांग की. युवती ने बताया कि उसकी बहन गोल चौराहा स्थित स्टांप पेपर लेने गई थी, तभी पुलिसकर्मी ने पीछे से आवाज लगाई और उसे रुकने को कहा.

इसके बाद उसने महिला से उसका फोन नंबर मांगा, फिर पीछे-पीछे जाकर उससे जबरदस्ती बात करता रहा और टिप्पणी करने लगा. जिससे परेशान होकर महिला ने आरोपी पुलिस वाले को पकड़कर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. पीड़िता का कहना है कि पुलिस वालों के द्वारा मामला खत्म करने का दबाव बनाया गया. माफी मंगवाने की बात की गई.

हालांकि, मामला बढ़ता देख उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन के बाद आरोपी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया. एसीपी सुमित रामटेके का कहना है की छानबीन के बाद लग रहा है कि पुलिस वाले द्वारा ऐसी हरकत की जा सकती है इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे निलंबित करने का काम किया गया.

