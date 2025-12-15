scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अफसर ने मेरे साथ छेड़खानी...',सस्पेंड हुई रोडवेज बस की महिला कंडक्टर, ARM पर लगाए गंभीर आरोप

बांदा में रोडवेज की महिला कंडक्टर को बिना टिकट यात्रियों के मामले में बर्खास्त करना अधिकारियों को भारी पड़ गया. बर्खास्तगी के बाद महिला कंडक्टर ने एआरएम पर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की जांच डीएम के निर्देश पर शुरू हो गई है.

Advertisement
X
'अफ्सर ने मेरे साथ...', रोडवेज बस की सस्पेंडेड कंडक्टर ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Representational Image)
'अफ्सर ने मेरे साथ...', रोडवेज बस की सस्पेंडेड कंडक्टर ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला सामने आया है. यहां बगैर टिकट यात्री के रोडवेज बस में मिलने पर रोडवेज के एआरएम ने महिला कंडक्टर को पहले सस्पेंड किया, फिर बाद में जांच के बाद नौकरी खत्म कर दी. लेकिन ये सब उन्हें महंगा पड़ गया क्योंकि महिला कंडक्टर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गयी. जिससे विभाग में हड़कंप मच गया. 

पुलिस ने कंडक्टर को डीएम के पास भेजकर जांच शुरू कर दी है. वही एआरएम मुकेश बाबू का कहना है कि यदि महिला कंडक्टर के एक भी आरोप सही पाए जाए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए. उन्होंने शासन के निर्देश पर प्रवर्तन का काम किया है, बगैर टिकट 9 यात्री पकड़े थे, जांच के बाद सस्पेंड और बर्खास्त करने की कार्रवाई की है. इसी वजह से कंडक्टर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रही है. फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच डीएम ने अफसरों को दी है. ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

दरअसल, रोडवेज बसों में ड्राइवर कंडक्टर चोरी न करें इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन टीम बनाकर चेकिंग की जाती है, एआरएम के मुताबिक बीते दिनों जिस बस की चेकिंग की गई, उसमे महिला कंडक्टर द्वारा कथित तौर पर 9 यात्री बगैर टिकट के मिले. टिकट न काटने का कारण पूछा गया, सही जवाब न मिलने पर महिला कंडक्टर को ड्यूटी से हटाकर सस्पेंड कर दिया. बाद में जांच पूरी होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur: The inspector pressured the victim to reach a settlement.
दारोगा ने छेड़खानी पीड़िता पर बनाया आरोपी से समझौते का दबाव; सुनिए 
ठाणे में युवक की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
छात्रा ने सोसायटी के सेक्रेटरी पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई  
परिवार अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहा था.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, 3 घायल 
गुजरात से बिना टिकट पहुंची मां की खुशी से सब हुए भावुक.(Photo:Screengrab)
6 की उम्र में लापता हुआ, 16 का होकर मिला, बेटे को गले लगाकर सुबक पड़ी मां 
आगे भी जारी रहेगा अभियान.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
देर रात बांदा में पुलिस का छापा... जुग्गियों में दस्तावेज चेक, बाहरी लोगों पर कड़ी नजर 
Advertisement

एआरएम का कहना है कि इसी से परेशान महिला कंडक्टर पुलिस के पास झूठी शिकायत लेकर पहुंच गयी. यदि उन्हें आरोप लगाना था तो बर्खास्त के पहले क्यों नहीं लगाया. एआरएम मुकेश बाबू गुप्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने डीएम से कहा है कि जांच करा ली जाए, यदि महिला कंडक्टर के एक भी आरोप सही पाए, तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए. वहीं महिला कंडक्टर ने एआरएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल इस पूरे मामले के डीएम जे रिभा ने जांच के आदेश दिए हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement