scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'समझ नहीं आ रहा हादसा हुआ कैसे...', अजित पवार के प्लेन क्रैश पर बोले छगन भुजबल

अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Advertisement
X
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर क्या बोले छगन भुजबल (Photo- ITG)
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर क्या बोले छगन भुजबल (Photo- ITG)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत से माहौल गमगीन है. इस हादसे पर महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री छगन भुजबल ने सवाल उठाए हैं. 

छगन भुजबल ने कहा कि वह विमान वहां कैसे पहुंचा या कैसे लैंड हुआ, मुझे नहीं पता क्योंकि एयरस्ट्रिप जहां प्लेन लैंड करते हैं और टेकऑफ करते हैं, बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं है. इतना सब होने के बावजूद ये कैसे हो गया? प्लेन में कोई गड़बड़ी थी या पायलट ने गलती की, मैं कुछ कह नहीं सकता.

बता दें कि बुधवार को अजित पवार का प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के बगल वाले इलाके में गिर गया था. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया था.

चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

Advertisement

 

बताया जा रहा है कि विमान के क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे में प्लेन पूरी तरह जल गया और अजित पवार समेत पांचों लोगों की मौत हो गई. अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनके परिजन और समर्थक पहुंच रहे हैं. 

हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुझे बहुत दुख है कि हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, जहां किसी की मौत पर भी गंदी राजनीति की जा रही है. मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस है कि ममता इस तरह का बयान दे रही हैं. राजनीति में इतना नीचे गिरना बेहद गलत है.

उन्होंने कहा कि शरद पवार खुद साफ तौर पर कह चुके हैं कि यह एक हादसा था, जिसमें लोगों की जान गई है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement