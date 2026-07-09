मुंबईः चर्चगेट के फेमस आइसक्रीम पार्लर में मिले चूहे-मक्खियां, लाइसेंस सस्पेंड

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के एक प्रतिष्ठित आइसक्रीम पार्लर पर सख्त एक्शन लिया है. प्रशासन ने चर्चगेट इलाके में स्थित के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. यह कार्रवाई स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन के चलते की गई है.

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एफडीए के अधिकारियों ने कहा है कि जांच में इस आइसक्रीम पार्लर में स्वच्छता को लेकर गंभीर खामियां पाई गई थीं. निरीक्षण के दौरान आइसक्रीम पार्लर के परिसर में जिंदा चूहे और मक्खियां पार्ई गईं. एफडीए ने कहा है कि निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद इस पार्लर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

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एफडीए ने इस पार्लर से सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा है. सैंपल की जांच रिपोर्ट आने तक यह पार्लर बंद रखने का आदेश दिया गया है. एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के निर्देश पर चल रहे 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत विभाग की एक टीम ने आइसक्रीम पार्लर पर छापेमारी की थी. इस दौरान पिस्ता, स्वीट ऑरेंज, चेरी, बादाम, अमेरिकन आइसक्रीम सोडा, मिक्स फ्रूट जैसे एक्सपायर्ड सामान मिले थे.

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अधिकारियों ने ये सामान अपने सामने ही नष्ट करा दिए थे, जिससे आइसक्रीम में इनका इस्तेमाल न किया जा सके. बताया जाता है कि पहले भी एक बाहरी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिल्क फैट महज 7.94 फीसदी पाया गया था. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से तय मानक कम से कम 10 फीसदी का है.

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