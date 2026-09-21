scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिस्टल तानी तो बेटे ने पकड़ ली बंदूक, मां दौड़ी और दोनों ने मिलकर बदमाश को दबोच लिया, Video

पलामू के सतबरवा में बाइक लूटने के बाद दो अपराधी लेस्लीगंज के गोपालगंज स्थित सीएसपी में लूट करने पहुंचे. एक बाहर निगरानी कर रहा था, जबकि दूसरे ने पिस्टल के बल पर कैश लूटने की कोशिश की. संचालक ने पिस्टल पकड़ ली. हाथापाई के बीच मां भी बेटे को बचाने पहुंच गईं. फायरिंग के बावजूद मां-बेटे ने अपराधी को दबोच लिया.

Advertisement
X
मां-बेटे ने लूटपाट कर रहे बदमाश को दबोचा. (Photo: Screengrab)
मां-बेटे ने लूटपाट कर रहे बदमाश को दबोचा. (Photo: Screengrab)

पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में सीएसपी लूटने पहुंचे अपराधियों की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई, जब सीएसपी संचालक और उसकी मां ने मिलकर एक अपराधी को दबोच लिया. पिस्टल के बल पर लूट की कोशिश के दौरान दोनों तरफ से हाथापाई हुई. इसी बीच अपराधी ने फायरिंग भी की, लेकिन मां-बेटे ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसे सड़क पर गिराकर पकड़ लिया. इस पूरी घटना का वीडियो पास लगे कैमरे में कैद हो गया. जानकारी के मुताबिक, सतबरवा में दो अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एक पल्सर बाइक लूटी थी. इसके बाद दोनों उसी बाइक से लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज पहुंचे. यहां दोनों ने सीएसपी को निशाना बनाया. एक अपराधी बाइक पर बाहर निगरानी कर रहा था, जबकि दूसरा नकाब पहनकर सीएसपी के अंदर पहुंचा. उसने पिस्टल दिखाकर सीएसपी संचालक से कैश लूटने की कोशिश शुरू कर दी.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नकाबपोश अपराधी दुकान के अंदर घुसता है और युवक पर पिस्तौल तान देता है. शुरुआत में युवक चुप रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपराधी का विरोध करना शुरू कर देता है. इसी दौरान दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है. अपराधी युवक पर झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है. इसी बीच युवक की मां वहां पहुंचती हैं. बेटे को बचाने के लिए वह भी अपराधी से भिड़ जाती हैं.

फायरिंग के बाद भी नहीं छोड़ा अपराधी

सम्बंधित ख़बरें

Jharkhand Organ Trafficking
भीख मांगते बच्चों के पेट पर मिले ऑपरेशन के निशान
मामले की जांच में जुटे बड़े अधिकारी. (File Photo: ITG)
भीख मांग रहे बच्चों के पेट पर किडनी के पास मिला चीरा! अंग तस्करी की आशंका
नेपाल में बाढ़ के बीच पलामू का युवक लापता. (Photo: ITG)
नेपाल के पावर प्लांट में काम करने गया शख्स लापता, परिजनों में कोहराम
Palamu DC Provides books to Student
बाढ़ में बही किताबें, शिकायत लेकर DC के पास पहुंची 5वीं की छात्रा
मेदिनीनगर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही महिला यात्री.(Photo:ITG)
गरीब रथ के एसी कोच में महिला को विषैला सांप ने डंसा! अस्पताल में भर्ती

हाथापाई के दौरान अपराधी ने फायरिंग कर दी. इसके बावजूद मां-बेटे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. दोनों ने मिलकर अपराधी को पकड़ लिया और सड़क पर गिरा दिया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने भी एक अपराधी को पकड़ लिया. हालांकि, दूसरा अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहा.  घटना की सूचना मिलते ही लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मौके से गोली का खोखा भी बरामद किया गया है.

Advertisement

एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश

पुलिस ने पकड़े गए अपराधी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों अपराधी सतबरवा में बाइक लूटने के बाद सीएसपी तक कैसे पहुंचे और वारदात की पूरी योजना क्या थी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह पिस्टल ताने जाने के बाद युवक ने अपराधी का विरोध किया और फिर उसे काबू करने की कोशिश की. बेटे को खतरे में देख उसकी मां भी मौके पर पहुंच गईं और अपराधी से भिड़ गईं. फायरिंग के बीच मां-बेटे की इस कोशिश के बाद आखिरकार एक अपराधी पकड़ा गया और सीएसपी में लूट की कोशिश नाकाम हो गई. पुलिस अब गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर उसके फरार साथी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजस्थान निकाय चुनाव: 301 बोर्ड तय, BJP दोहरे शतक से एक बोर्ड दूर, कांग्रेस 94, मेयर में 6-1 |
    बागपत में हत्या, हरिद्वार में गंगा स्नान और नेपाल में फरारी: कोलकाता के मंदिर में भिखारी बनकर छिपे 'कातिल' महंत की क्राइम कहानी |
    जिंदगी की जंग हार गया 'गौरव'... कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीते की मौत; भारत में अब 55 चीते |
    मुंबई: 5-स्टार होटल में डॉक्टर की डिनर टेबल पर रेंगता दिखा कॉकरोच, FDA चीफ को टैग कर किया पोस्ट |
    कटरीना कैफ की मां ने ठुकराई लग्जरी लाइफ! चुनी गांव की जिंदगी, बिना AC-बिजली कैसे करती हैं गुजारा? |
    बच्चे की डिलीवरी के बाद फेल हो गई मां की किडनी, प्लेटलेट्स भी गिरे, डॉक्टरों ने एक दवा से बचा ली जान |
    'रूस ने खोया डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- खत्म होनी चाहिए जंग |
    जमुई में नाबालिग लड़के-लड़की से सरेराह बदसलूकी, वीडियो वायरल हुआ तो मची खलबली |
    जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा POCSO एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन |
    इमरान खान की बहन अरेस्ट, 30 दिन की हिरासत में भेजी गईं
    Advertisement