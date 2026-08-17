JSSC ऑफिस में CID की रेड, पास होने वाले एक-एक कैंडिडेट का होगा वेरिफिकेशन

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा को लेकर CID ने बड़ी कार्रवाई की है. CID की टीम ने रांची स्थित JSSC कार्यालय में छापेमारी की है. टीम कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों को खंगाल रही है और JSSC सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है. परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.

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इस कार्रवाई के बीच सूत्रों ने बताया है कि JSSC-CGL परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. यानी जांच सिर्फ परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक-एक सफल अभ्यर्थी के दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे. अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज में गड़बड़ी या चयन प्रक्रिया में उसकी भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

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हाल ही में CID ने JSSC सचिव सुधीर गुप्ता के घर पर भी छापेमारी की थी. अब JSSC कार्यालय में हुई ताजा कार्रवाई को उसी जांच की आगे की कड़ी माना जा रहा है. CID यह पता लगाने में जुटी है कि JSSC-CGL परीक्षा की प्रक्रिया में कहीं कोई अनियमितता हुई है या नहीं.

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JPSC-JSSC मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन

JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. छात्र JSSC-CGL और दूसरी परीक्षाओं की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं. हाल के दिनों में हजारों अभ्यर्थियों ने रांची में प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई.

सरकार ने CID जांच पर जताई सहमति

झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा है कि JSSC-CGL और TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है. इन परीक्षाओं की जांच राज्य सरकार की एजेंसी CID करेगी. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए ED को भी पत्र लिखा जाएगा.

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सरकार ने यह भी कहा है कि CID की जांच की निगरानी न्यायिक समिति से कराने का प्रयास किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, कोशिश होगी कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी हो और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई की जा सके.

छात्रों और सरकार के बीच बातचीत भी जारी

JPSC-JSSC न्याय मंच के प्रतिनिधियों और झारखंड सरकार के मंत्रियों के बीच आज पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर एक और दौर की बातचीत होने जा रही है. बैठक में गतिरोध खत्म करने और अभ्यर्थियों की मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी. न्याय मंच की ओर से चंदन कुमार, रवि शंकर कुमार, दीनबंधु मंडल, प्रेम कुमार, रामावतार महतो और अख्तर अली खान सरकार के साथ चर्चा करेंगे.

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