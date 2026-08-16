राहुल गांधी का पत्र लेकर CM हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस नेता, जानें छात्र आंदोलन पर क्या कहा

रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संदेश माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम राज्य के छात्र-युवाओं की समस्याओं और उनके आंदोलन को संवेदनशीलता से जल्द से जल्द समाप्त कराने का आग्रह किया है.
मीडिया से बात करते हुए डॉ. कुमार राजा ने कहा कि गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों एवं युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर और संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि 'हमारी राजनीति वहां से शुरू होती है, जहां छात्रों और युवाओं के आंदोलन को समाप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है. वहीं भाजपा की राजनीति वहां से शुरू होती है, जहां छात्र धरने पर बैठे रहें, टकराव हो और खून-खराबे की स्थिति पैदा हो.'
डॉ. कुमार राजा ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने के. राजू जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया. सरकार द्वारा गठित समिति ने भी लगातार छात्रों से संवाद किया है. मुख्यमंत्री स्वयं छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आंदोलन का समाधान निकले.
समाधान की दिशा पर काम
उन्होंने कहा कि छात्रों की लगभग 90 प्रतिशत मांगों पर समाधान की दिशा में काम हो चुका है. फिलहाल दो प्रमुख मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है. पहला सीजीएल का मामला है, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. दूसरा सीबीआई जांच की मांग है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का अर्थ है मामले को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में सौंपना, जबकि संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग को लेकर देश के सामने कई सवाल पहले से मौजूद हैं.
डॉ. कुमार राजा ने कहा कि छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने और अपनी मांगों को उठाने का पूरा अधिकार है. उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि व्यवस्था के खिलाफ आपका आक्रोश जायज है और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के हाथों में जाने से बचाने की जरूरत है.
शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन
उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए. कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और सरकार के स्तर पर उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है. डॉ. कुमार राजा ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य छात्रों के आंदोलन को लंबा खींचना नहीं, बल्कि आंदोलन की वजह बनने वाली समस्याओं का समाधान कर छात्रों को न्याय दिलाना है. उन्होंने विश्वास जताया कि संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जल्द ही शेष समस्याओं का भी समाधान निकलेगा.
पुतला जलाया
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले लेकर नजर आए.
झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JPSC/JSSC बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे कथित धांधली के आरोपों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई. आरोप सही पाए जाने पर दोषियों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा गया कि इससे छात्रों का व्यवस्था पर भरोसा बहाल होगा.