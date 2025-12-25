scorecardresearch
 
'वादा पूरा नहीं किया...' J-K में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रिश्तों की तल्खी अब और बढ़ती नजर आ रही है. उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट किया.

उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल (Photo: Screengrab)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दोनों पार्टियां गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थीं. अब दोनों गठबंधन सहयोगियों के रिश्ते तल्ख हो गए हैं. केंद्र शासित प्रदेश में सरकार की अगुवाई कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ही संकट बन गई है.

जम्मू कश्मीर में मामला अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम कांग्रेस होता दिख रहा है. बुधवार को यूथ कांग्रेस ने अपने ही गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रामबन जिले के बनिहाल में सड़कों पर उतर आए और उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया.

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यूथ कांग्रेस का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है. उमर अब्दुल्ला सरकार को फेल बताते हुए यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को जम्मू कश्मीर में बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कोहरे-ठंड का असर...कश्मीर में बर्फबारी, कानपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के लिए एडवाइजरी

गौरतलब है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के घटक हैं. इन दोनों ही पार्टियों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर ही लड़ा था. हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब सरकार गठन की बारी आई, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हल्की दूरी बना ली थी.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में CRPF कैंप में घुसा तेंदुआ, जवानों पर किया हमला, एक घायल

कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार में शामिल नहीं हुई थी. कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है. अब पार्टी सहयोगी दल के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है. इसे देखते हुए अब दोनों दलों के गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं. 

