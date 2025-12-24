जम्मू-कश्मीर में CRPF कैंप में घुसा तेंदुआ, जवानों पर किया हमला, एक घायल

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कपरान इलाके में स्थित सीआरपीएफ कैंप में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ कैंप परिसर में घुस आया. तेंदुए ने मेस में नाश्ता कर रहे जवानों पर हमला कर दिया, जिससे एक जवान घायल हो गया.



अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए के हमले में घायल हुए जवान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. ये घटना सुबह के समय हुई, जब जवान मेस में नाश्ता कर रहे थे. तेंदुए के अचानक हमले से कैंप में अफरा-तफरी मच गई.



मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बताया कि आज सुबह सीआरपीएफ के कैंप में एक तेंदुए के घुसने की सूचना मिली. एक टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है. टीम ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.



बता दें कि दिसंबर महीने में कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से तेंदुए के आवासीय इलाकों में घुसने की छह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से एक दर्दनाक घटना पुलवामा में हुई, जहां एक तेंदुए ने घर के पास एक नाबालिग लड़की पर हमला दिया, जिससे नाबालिग की मौत हो गई.



उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में भोजन और पानी की तलाश में जंगली जानवर मानव बस्तियों की ओर आ जाते हैं. कश्मीर में तेंदुए की आबादी बढ़ने और जंगलों के सिकुड़ने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं.

