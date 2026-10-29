यूपी में आसमान से बरसेगी आफत, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती मौसम तंत्र के प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को तेज झोंकेदार हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. इसे देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने और राहत-बचाव की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं. मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं. अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को जल्द मदद मिल सके.

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बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती मौसम तंत्र के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई गई है. 28 और 29 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ गरज-चमक, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन को पहले से तैयार रहने को कहा गया है. राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी जिलाधिकारियों को जरूरी सावधानियां बरतने और राहत-बचाव से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया है. प्रशासन का उद्देश्य संभावित मौसम संबंधी घटनाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नुकसान की स्थिति में जल्द राहत पहुंचाना है.

गोरखपुर में 24 घंटे सक्रिय रहेगा आपदा नियंत्रण कक्ष

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गोरखपुर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने बताया कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा. इसके साथ ही संबंधित उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति सामने आने पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने को कहा गया है. आपदा नियंत्रण कक्ष के सक्रिय रहने से मौसम के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव से जुड़ी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. प्रशासन ने संभावित नुकसान को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

खराब मौसम की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश के मुताबिक, किसानों को पकी हुई फसलों की जल्द कटाई करने के लिए जागरूक किया जाएगा. इसके अलावा खेतों से काटी गई फसल और खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी जाएगी. तेज हवाओं और बारिश के कारण खुले में रखे अनाज और कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है. प्रशासन ने किसानों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देने और समय रहते अपनी उपज को सुरक्षित करने के लिए कहा है. प्रशासन की ओर से किसानों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि वे संभावित खराब मौसम को देखते हुए समय रहते जरूरी कदम उठा सकें.

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जर्जर भवनों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश

तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जर्जर और असुरक्षित भवनों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए हैं. ऐसे भवनों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम खराब होने पर किसी भी आपात स्थिति में लोगों को मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को तैयार रहने को कहा गया है. प्रशासन ने जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की स्थिति में तत्काल राहत उपलब्ध कराने की तैयारी रखने के निर्देश भी दिए हैं. इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है.

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश के समय खुले मैदानों में खड़े होने से बचें. जलभराव वाले क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों के नीचे भी खड़े न हों. उन्होंने लोगों को अनावश्यक आवागमन से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है. खराब मौसम के दौरान सतर्क रहना और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी है. फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है. गोरखपुर में आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रखने, विभागीय अधिकारियों को तैयार रहने, किसानों की फसल सुरक्षित कराने और असुरक्षित भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.



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