दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे नबील(25 वर्षीय ) ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया. उसे अपनी मां और बहन से जुड़े पारिवारिक विवाद की शिकायत के सिलसिले में थाने बुलाया गया था.

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पुलिस के मुताबिक, थाने में पूछताछ के दौरान नबील ने अचानक पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी घायल पुलिसकर्मियों को पहले संजीवन अस्पताल ले जाया गया. इनमें से तीन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दो घायल पुलिसकर्मियों का संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हमले के बाद आरोपी जामा मस्जिद थाने से फरार हो गया. भागने के लिए उसने एक दोपहिया वाहन भी लूट लिया. इसके बाद सेंट्रल जिले की ऑपरेशंस यूनिट की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे चितली कबर इलाके में ट्रैक किया.

दोबारा पुलिस पर हमला

पुलिस टीम ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. इसके बाद पुलिस टीम ने खतरे को रोकने और आरोपी को काबू में करने के लिए फायरिंग की. इस फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है.

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